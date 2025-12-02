Mit dem „Club of the Best“ führte Bentour Reisen ein neues Dialogformat ein, das den Austausch mit ReisebüropartnerInnen in den Mittelpunkt rückt. Die Veranstaltung fand im Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa in Özdere bei İzmir statt und brachte rund 200 Teilnehmende aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden zusammen.

Für 2025 meldet Bentour Reisen ein Gästeplus von 20% auf über 300.000 Reisende sowie einen Umsatz von mehr als 250 Mio. EUR. Die Trustpilot-Bewertung liegt bei 4,6/5 Sternen auf Basis von über 5.000 KundInnenbewertungen.

Dialog, Workshops und Fachimpulse

CEO Deniz Ugur und Geschäftsführerin Songül Göktas-Rosati stellten das neue Konzept vor, das fachlichen Input und persönlichen Austausch verbindet. Fachbeiträge kamen unter anderem von der Türkiye Tourism Promotion and Development Agency sowie von Sunis Hotels. Ein weiterer Schwerpunkt war ein KI-Vortrag mit anschließendem Praxis-Workshop.

Die Teilnehmenden konnten aus vier Workshops wählen, darunter „Zukunft gestalten“, „Vertrieb Insights“, „KI zum Anfassen“ und „Bentour à la carte“. Alle Formate boten Informationen zur kommenden Saison und Impulse für den Reisebüroalltag. Eine Reisemesse mit touristischen Partnern sowie ein gemeinsames Abend- und Ausflugsprogramm ergänzten die Tagung. Der „Best of the Best“-Award wurde an zehn VertriebspartnerInnen vergeben. Bentour Reisen plant, das neue Format künftig regelmäßig einzusetzen, um den Austausch im Vertrieb weiter zu stärken.

Programmhighlights 2025/26

Für die Saison 2025/26 erweitert Bentour Reisen sein Angebot deutlich. Das Programm umfasst eine 12-tägige Reise mit dem Transanatolien-Express, neue Quicktransfer-Ziele wie Marsa Alam und Samos sowie zusätzliche Destinationen im bestehenden Netzwerk.

In der Türkei baut Bentour Reisen die Angebotsbreite weiter aus. Angebote in allen 81 Provinzen sollen die regionale Vielfalt stärker sichtbar machen. Ergänzend werden mehr Boutique- und Familienhotels in Regionen abseits bekannter Urlaubsorte aufgenommen, um neue Reisewege innerhalb der Destination zu eröffnen. Darüber hinaus sind für Ägypten und Griechenland erweiterte Flugkapazitäten und neue Hotels vorgesehen. Neu angekündigt sind auch Türkei–Griechenland-Kombinationsreisen mit Aufenthalten auf beiden Seiten der Ägäis. Der Ausbau des Quellmarktes Belgien/Niederlande ist ebenfalls Teil der Planung für 2026. (red)