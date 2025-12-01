tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Turkish Airlines kooperiert mit Samsung bei Gepäckverfolgung


Turkish Airlines kooperiert mit Samsung bei Gepäckverfolgung über „SmartThings“
Turkish Airlines hat eine Partnerschaft mit Samsung geschlossen. Ab sofort ermöglicht der „Smart Tagged Baggage Service“ – powered by „SmartThings Find“ – Passagieren die nahtlose Verfolgung ihres Gepäcks. So lassen sich mit einem Galaxy SmartTag ausgestatte Gepäckstücke schneller und effizienter auffinden.

Turkish Airlines sei damit die erste Fluggesellschaft weltweit, die die „SmartThings“-Technologie zur Gepäckverfolgung ihrer Fluggäste ermögliche. Damit unterstreiche ihr Engagement für die digitale Transformation und ihren passagierzentrierten Ansatz zur Aufwertung des Reiseerlebnisses. So sei es jetzt möglich, ein Foto des Gepäckstücks in der „SmartThings“-App hochzuladen, was dessen Identifizierung erleichtere. Turkish Airlines plane, den Einsatz der „SmartThings Find“-Funktion über die Gepäckservices hinaus zu erweitern und standortbasierte Funktionen in zukünftige, passagierorientierte digitale Lösungen zu integrieren, so die Fluggesellschaft in einer Aussendung.

Durch Partnerschaften noch innovativer

Kerem Kızıltunç, Chief Information Technologies Officer von Turkish Airlines, erläutert: „Turkish Airlines geht in puncto Digitalisierung weiter voran. Wir freuen uns sehr, mit Samsung zu kooperieren und Spitzentechnologie zum Nutzen unserer Passagiere einzusetzen. Wir werden auch zukünftig unsere Vorreiterposition in der Branche durch technologische Partnerschaften stärken, die sich auf die Zufriedenheit unserer Gäste konzentrieren und neue Maßstäbe für die Luftfahrt setzen.“

Jaeyeon Jung, Executive Vice President und Head of SmartThings bei Samsung Electronics, ergänzt: „Samsung erweitert das „SmartThings-Find“-Erlebnis durch branchenübergreifende Partnerschaften, und hilft Kunden so, überall verbunden und unbesorgt zu bleiben. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Turkish Airlines, um das Reiseerlebnis komfortabler und einfacher zu gestalten.“ (red)

  turkish airlines, turkish, samsung, innovation, smart things, gepäck, tracking, luggage

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
2 Dezember 2025

15:59
Hotel Berghof startet in die Wintersaison 2025/26
15:00
Hapag-Lloyd Cruises öffnet Buchung für 2028
14:44
Hofer Reisen erreicht 9 Mio Reisende
13:57
Austrian Airlines startet "Dubai-Deal" mit A320neo ab Wien
12:08
alltours-Roadshow durch Österreich
10:55
Kneissl Touristik-Jahreskataloge für Nordland, Europa und Fernreisen
10:26
Bentour Reisen stellt neues "Club of the Best"-Konzept vor
10:05
Alexandra Hailzl ist neue Vorständin der Europäischen Reiseversicherung

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.