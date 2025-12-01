| news | flug » technologie
Turkish Airlines kooperiert mit Samsung bei Gepäckverfolgung
Turkish Airlines hat eine Partnerschaft mit Samsung geschlossen. Ab sofort ermöglicht der „Smart Tagged Baggage Service“ – powered by „SmartThings Find“ – Passagieren die nahtlose Verfolgung ihres Gepäcks. So lassen sich mit einem Galaxy SmartTag ausgestatte Gepäckstücke schneller und effizienter auffinden.
Turkish Airlines sei damit die erste Fluggesellschaft weltweit, die die „SmartThings“-Technologie zur Gepäckverfolgung ihrer Fluggäste ermögliche. Damit unterstreiche ihr Engagement für die digitale Transformation und ihren passagierzentrierten Ansatz zur Aufwertung des Reiseerlebnisses. So sei es jetzt möglich, ein Foto des Gepäckstücks in der „SmartThings“-App hochzuladen, was dessen Identifizierung erleichtere. Turkish Airlines plane, den Einsatz der „SmartThings Find“-Funktion über die Gepäckservices hinaus zu erweitern und standortbasierte Funktionen in zukünftige, passagierorientierte digitale Lösungen zu integrieren, so die Fluggesellschaft in einer Aussendung.
Durch Partnerschaften noch innovativer
Kerem Kızıltunç, Chief Information Technologies Officer von Turkish Airlines, erläutert: „Turkish Airlines geht in puncto Digitalisierung weiter voran. Wir freuen uns sehr, mit Samsung zu kooperieren und Spitzentechnologie zum Nutzen unserer Passagiere einzusetzen. Wir werden auch zukünftig unsere Vorreiterposition in der Branche durch technologische Partnerschaften stärken, die sich auf die Zufriedenheit unserer Gäste konzentrieren und neue Maßstäbe für die Luftfahrt setzen.“
Jaeyeon Jung, Executive Vice President und Head of SmartThings bei Samsung Electronics, ergänzt: „Samsung erweitert das „SmartThings-Find“-Erlebnis durch branchenübergreifende Partnerschaften, und hilft Kunden so, überall verbunden und unbesorgt zu bleiben. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Turkish Airlines, um das Reiseerlebnis komfortabler und einfacher zu gestalten.“ (red)
