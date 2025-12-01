Westbahn startet Ticketkauf für die Südstrecke

„Ab sofort können Westbahn-Tickets für die Südstrecke gebucht werden. Wer früh bucht, profitiert von besonders attraktiven Preisen – inklusive kostenloser Sitzplatzreservierung mit dem WestFixplatz. Damit bringen wir ein erstklassiges Angebot auf die Schiene“, so Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

FrühbucherInnen sollen schon jetzt von attraktiven Preisen mit dem „WestSuperpreis“ profitieren:

Wien – Kärnten (alle Westbahn-Halte) ab 18,99 EUR

Wien – Graz ab 8,99 EUR

Graz – Kärnten (alle Westbahn-Halte) ab 8,99 EUR

Bei jeder Onlinebuchung gibt es mit dem WestFixplatz die Sitzplatzreservierung gratis dazu.

„Wer bei der Westbahn rechtzeitig online bucht, erspart sich die Rät-selrallye zum Sitzplatz und komplizierte Zusatzbuchungen. Stattdessen gibt es eine gratis Sitzplatzreservierung und entspanntes Reisen. Wer ein Klimaticket Ö besitzt, bekommt die Comfort Class gratis dazu. Auf der Südstrecke sogar mit Sitzkomfort auf First-Class-Niveau“, betont Posch. Auch auf der Südstrecke profitieren Westbahn-KundInnen von Ermäßigungen mit einer gültigen und personalisierten Bahnermäßigungskarte (z. B. ÖBB-Vorteilskarte oder DB-Bahncard). Für alle ab 65 Jahren gibt es mit Altersnachweis den ermäßigten WestSeniorenpreis.

Start mit drei täglichen Verbindungen

Zum Start auf der Südstrecke wird die Westbahn mit drei neuen Stadler SMILE-Hochgeschwindigkeitszügen unterwegs sein. Mit bis zu 250 km/h fährt die Westbahn auf der Koralmstrecke und setzt auf den bewährten Komfort mit 422 Ledersitzplätzen, Steckdosen an jedem Sitzplatz sowie Westbahn-Features wie Relax Check-in und WestFixplatz.

Der Start erfolge in zwei Stufen: nach Lieferung der ersten beiden Fahrzeuge fährt die Westbahn ab 1. März zunächst dreimal täglich von Wien Hauptbahnhof Richtung Graz, Klagenfurt und Villach und retour – mit Zwischenhalten in Wien Meidling, Wiener Neustadt Semmering, Bruck an der Mur, Kühnsdorf-Klopeiner See und Pörtschach am Wörthersee. Mit dem dritten Fahrzeug erreiche die Westbahn ab 16. März das volle Angebot mit fünf täglichen Verbindungen in jede Richtung, so der Bahnbetreiber in einer Aussendung.



Westbahn-Fahrplan auf der Südstrecke ab Mitte März 2026

Früherer Einstieg

Ursprünglich hatte sich die Westbahn zum Ziel genommen, erst nach Fertigstellung des Semmering-Basistunnels gegen Ende des Jahrzehnts in den Süden zu expandieren. „Wir starten so rasch und so umfangreich, wie es der Fahrzeugmarkt ermöglicht – und schneller, als es viele für möglich gehalten haben. Bahnreisende auf der Südstrecke werden somit viel früher als ursprünglich geplant von erstklassigem Bahnfahren mit der Westbahn profitieren“, so Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.

Schnelle Verbindungen

Mit ihrem Fahrplan setze die Westbahn auf schnelle Direktverbindungen, um den Menschen entspanntes und umsteigefreies Reisen zu ermöglichen:

Villach – Wien in 3 Stunden 30 Minuten mit sieben Zwischenstopps, u. a. in Pörtschach am Wörthersee, Klopeiner See (Kühnsdorf), Semmering sowie Wiener Neustadt

Die - laut Westbahn - mit Abstand schnellste Verbindung Klagenfurt – Wiener Neustadt in 2 Stunden 38 Minuten

Klopeiner See (Kühnsdorf) – Wien ohne Umstieg in weniger als 3 Stunden

Neben modernen Fahrzeugen sollen Reisende auf der Südstrecke insbesondere von weiteren Vorzügen der Westbahn profitieren. „Die Westbahn kommt nicht nur mit hochmodernen Zügen auf die Südstrecke, sondern auch mit unserem bewährten Erfolgsrezept: Herzlichkeit. Unser wichtigster Qualitätsfaktor trägt eine Uniform und ein Lächeln. Unsere Mitarbeitenden machen die Marke West-bahn aus und machen durch ihre Herzlichkeit den Unterschied“, so Marco Ramsbacher.

Zum Kick-off 90 Tage vor dem Start Richtung Süden wurde der neue WestShop am Wiener Hauptbahnhof eröffnet, um Reisende speziell über das neue Angebot ab März 2026 zu informieren. Weitere WestShops in Wien Meidling und Graz Haupt-bahnhof folgen im Februar. „Die Westbahn kommt, um zu zeigen, wie Bahnfah-ren im Wettbewerb richtig geht – verlässlich, komfortabel und vor allem herzlich. Mit dem neuen Angebot werden wir ein neues Kapitel für die Westbahn und für Millionen Bahnreisende auf der Südstrecke schreiben und das Qualitätsniveau heben“, betonen die Westbahn-Geschäftsführer zum Schluss. (red)