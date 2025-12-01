VIR-Analyse: Deutscher Reisemarkt wächst

Die Reiseveranstalter verzeichneten der Studie zufolge im Sommer 2025 ein Umsatzplus von 6% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der Buchenden eher moderat um 1%. Daraus lasse sich ableiten, dass sich die Umsatzsteigerung aus den Preissteigerungen ergeben habe, was Director Business Development der TDA, Roland Gaßner, bestätigt: „Wir sehen, dass der Preis der wesentliche Treiber des Marktwachstums bleibt. Sowohl der Preis pro Person, als auch der Preis pro Nacht haben sich um mehr als fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht.“

Online-Markt wächst stärker

Ein Unterschied gegenüber dem Gesamtmarkt zeigt die Datenauswertung in der Steigerung der Online Travel Agencies (OTAs): Sie erreichten einen Umsatzanstieg von 14% in der Sommersaison 2025 gegenüber 2024. Darüber hinaus verzeichnete die Anzahl der Buchenden, die ihre Reise über diese digitalen Plattformen abschlossen, einen Zuwachs um 7,5%. Gleichzeitig verlängerte sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer leicht von acht auf 8,1 Tage. Die anhaltend hohe Nachfrage und die stetig wachsende Nutzung digitaler Buchungswege unterstreiche die zunehmende Bedeutung von OTAs im Markt. Sie würden dazu beitragen, dass der Markt insgesamt wachse und sich stabil entwickele, so der VIR in einer Pressemitteilung.

Auch Destinationen legen zu

Im Ländervergleich hat die Türkei dank einer starken Last-Minute-Nachfrage ihre Sommersaison ins Plus gedreht. Dadurch erreichte das Urlaubsziel 15% mehr Umsatz bei einem Gästezulauf von 10% gegenüber dem Vorjahr. Auch Griechenland bleibt ein beliebtes Reiseziel und steigert mit fast identischen Werten sowohl die Zahl der Reisenden als auch den Umsatz. Fernreiseziele im südlichen Afrika, im Indischen Ozean und im Asien-Pazifikraum gehören ebenfalls zu den gefragten Destinationen in diesem Sommer und legten einen zweistelligen Umsatzgewinn hin. „Wir sehen eine erstaunliche Resilienz“, betont VIR Vorstand Michael Buller. „Trotz steigender Preise wächst die Anzahl der Reisenden weiter. Viele Deutsche wollen auf ihren Urlaub nicht verzichten.“ (red)