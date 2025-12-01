tip

Discover Airlines: Überraschungen am Santa Seat


Der Santa Seat beschert Discover Airlines-Gästen Überraschungen
An Bord von Discover Airlines zieht über die Adventszeit ein besonderer Sitzplatz ein: der Santa Seat.

Im Dezember vergibt die Crew des Ferienfliegers per Zufallsprinzip auf jedem Flug einen Santa Seat in der Economy Class. Wer den Sitzplatz mit dem roten Headrest Cover erwischt – samt Begleitung – erhält eine Grußkarte sowie einen Snack und ein Getränk aus der Business Class. Außerdem gibt es passend zur Jahreszeit ein Paar Discover Airlines Weihnachtssocken.

Kleine Überraschungsmomente

Der Santa Seat ist eine weihnachtliche Version des beliebten Sunny Seats, der seit 2023 auf allen Flügen zu finden ist. Er reiht sich in das Konzept der Airline ein, ihren Gästen immer wieder kleine Überraschungsmomente an Bord zu bieten. Und davon gibt es im Dezember noch mehr.

Neben dem Santa Seat gibt es für alle Gäste Schokoladentaler, in der Business Class auf der Langstrecke werden Spekulatiuskekse verteilt und das Spielzeugangebot für Kinder wächst um den beliebten Plüschflieger mit Weihnachtsmütze. Außerdem wurde das Unterhaltungsprogramm um weihnachtliche Film- und Musiktitel erweitert. (red)

