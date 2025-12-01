Airbus Software Update: Chaos bleibt aus

Airbus hatte alle Fluggesellschaften mit Maschinen aus der A320-Familie am Freitag aufgerufen, die betroffenen Flugzeuge bis zu einem Software-Update am Boden zu lassen. Wegen des Software-Fehlers müssten Flüge mit den betroffenen Maschinen der A320-Familie „sofort" vorerst eingestellt werden, teilte Airbus mit.

Das Software-Problem war durch einen Vorfall vom 30. Oktober bei einem JetBlue-Flug vom mexikanischen Cancún nach Newark nahe New York zutage getreten. Über dem Golf von Mexiko war der A320 ohne ein Zutun der Piloten plötzlich in die Tiefe gestürzt. Die Maschine musste in der Folge in Tampa im Bundesstaat Florida notlanden, dabei erlitten Medienberichten zufolge mehrere Passagiere Verletzungen. Eine Untersuchung des Vorfalls ergab laut Airbus, dass durch intensive Sonnenstrahlung für das Steuern der Maschine wesentliche Daten verloren gehen könnten. Das daher nötige Software-Update dauere bei den meisten Maschinen nur „ein paar Stunden", verlautete aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen. Bei etwa tausend A320-Fliegern sei aber ein Software-Austausch notwendig, der mehrere Wochen dauere.

Airbus bedauert Unannehmlichkeiten

Airbus-Chef Guillaume Faury räumte ein, dass der Software-Fehler Beeinträchtigungen „für Kunden bei den Fluggesellschaften und Passagiere" mit sich bringe. Der europäische Flugzeugbauer bat für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung und Faury betonte im Onlinedienst Linkedin, dass "nichts wichtiger als die Sicherheit" sei. Das Update der Software habe „bedeutende logistische Herausforderungen und Verzögerungen" mit sich gebracht, die Techniker von Airbus würden aber „rund um die Uhr" daran arbeiten.

Wenige Flugausfälle

Die Lufthansa-Unternehmensgruppe ging schon am Samstag nicht von größeren Störungen ihres Flugbetriebs aus. Ein Großteil der Software-Updates konnte nach Angaben des Unternehmens in der Nacht zu Samstag und am Samstagvormittag vorgenommen werden. Am Sonntag teilte Lufthansa mit, dass „bei allen betroffenen Flugzeugen der A320 Flotte Software-Anpassungen durchgeführt" und im Laufe des Samstags „erfolgreich abgeschlossen" worden seien. Es sei zu keinen operativen Auswirkungen im Flugbetrieb gekommen.

In Ländern wie Frankreich und den USA waren hingegen einige Flugstreichungen und -verschiebungen die Folge. Air France strich am Freitag 35 Flüge wegen des Software-Fehlers. Die US-Fluggesellschaft American Airlines teilte AFP am Samstag mit, „die große Mehrheit" ihrer rund 340 betroffenen A320-Maschinen sei bereits überholt worden, die notwendigen Updates hätten zu „ein paar Verspätungen" geführt.

Easyjet erklärte, dass all seine Maschinen bereits das Update bekommen hätten und keine Flugstreichung nötig gewesen sei. Andere Unternehmen waren jedoch deutlich stärker betroffen. Die kolumbianische Fluggesellschaft Avianca, die etwa 70% ihrer Flotte überholen lassen muss, rechnete mit "deutlichen Beeinträchtigungen in den kommenden zehn Tagen" und setzte den Ticket-Verkauf bis zum 8. Dezember aus. Auf den Philippinen mussten Philippine Airlines und Cebu Pacific mehr als 40 Flüge streichen. (APA/red)