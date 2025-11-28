Lufthansa Group und Klarna bieten flexible Zahlungsoptionen für Flüge

Die Lufthansa Group startet in Partnerschaft mit Klarna eine neue Zahlungsoption für Reisende in Europa - und damit auch in der DACH-Region - und den USA. Dank der Integration mit Adyen können Flüge bei Lufthansa, SWISS, Austrian und Brussels Airlines nach Belieben sofort bezahlt, aufgeschoben oder in Raten abgerechnet werden.

Mehr Flexibilität für Reisende

Die neuen Optionen geben Reisenden mehr Kontrolle über ihre Buchungen. KundInnen können die Zahlung individuell anpassen, je nach Bedarf und Planung. Der Rollout beginnt in den Kernmärkten und soll bis Q2 2026 auf alle Network Airlines der Lufthansa Group ausgeweitet werden.

David Sykes, Chief Commercial Officer bei Klarna, betont: „Reisen sind eine wichtige Investition. Mit dieser Partnerschaft können Reisende ihre Trips flexibler, transparenter und nach ihren eigenen Vorstellungen buchen.“ Oliver Schmitt, Head of Digital Customer Solutions bei der Lufthansa Group, ergänzt: „Die Partnerschaft mit Klarna und Adyen ermöglicht uns, KundInnen mehr Auswahl und Komfort beim Bezahlen von Reisen zu bieten.“ (red)