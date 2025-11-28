| news | flug
Lufthansa Group und Klarna bieten flexible Zahlungsoptionen für Flüge
KundInnen der Lufthansa Group können Flüge künftig flexibel bezahlen – sofort, später oder in Raten.
Die Lufthansa Group startet in Partnerschaft mit Klarna eine neue Zahlungsoption für Reisende in Europa - und damit auch in der DACH-Region - und den USA. Dank der Integration mit Adyen können Flüge bei Lufthansa, SWISS, Austrian und Brussels Airlines nach Belieben sofort bezahlt, aufgeschoben oder in Raten abgerechnet werden.
Mehr Flexibilität für Reisende
Die neuen Optionen geben Reisenden mehr Kontrolle über ihre Buchungen. KundInnen können die Zahlung individuell anpassen, je nach Bedarf und Planung. Der Rollout beginnt in den Kernmärkten und soll bis Q2 2026 auf alle Network Airlines der Lufthansa Group ausgeweitet werden.
David Sykes, Chief Commercial Officer bei Klarna, betont: „Reisen sind eine wichtige Investition. Mit dieser Partnerschaft können Reisende ihre Trips flexibler, transparenter und nach ihren eigenen Vorstellungen buchen.“ Oliver Schmitt, Head of Digital Customer Solutions bei der Lufthansa Group, ergänzt: „Die Partnerschaft mit Klarna und Adyen ermöglicht uns, KundInnen mehr Auswahl und Komfort beim Bezahlen von Reisen zu bieten.“ (red)
klarna, lufthansa, flug, flugbuchung, zahlungsoption
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
28 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
China Eastern startet längsten Direktflug der Welt
Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern...
-
EVA Air präsentiert neue Premium Economy Class in Wien
EVA Air stellte Reisebüro-MitarbeiterInnen im...
-
TAP Air Portugal startet Black FLYday
TAP Air Portugal bietet im...
-
GP Aviation startet ab Salzburg nach Pristina
Neue Airline, neue Destination: Ab...
-
Ryanair verschiebt Wachstum von Wien nach Bratislava
Ryanair verlagert Teile seiner Kapazitäten...