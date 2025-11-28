Hurtigruten verstärkt Team um neuen Sales Manager

Zur Team-Erweiterung sagt Marius Griego, Vice President Sales & Marketing DACH bei Hurtigruten: „Wir freuen uns sehr, Frank Wegener an Bord zu begrüßen. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er Beziehungen zu bestehenden und neuen KundInnen aus- und aufbauen und unsere Präsenz am Markt weiter stärken.“ Frank Wegener bringt mehr als 25 Jahre Vertriebs- und Branchenerfahrung in seine neue Rolle ein.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

In seiner neuen Position ist Wegener verantwortlich für den Ausbau von KundInnenbeziehungen, die Betreuung zentraler PartnerInnen, die Identifikation neuer Potenziale sowie die Unterstützung von Vertriebs- und Marketinginitiativen. Frank Wegener ergänzt: „Hurtigruten steht seit über 130 Jahren für authentische Reiseerlebnisse entlang der norwegischen Küste. Ich freue mich darauf, unsere KundInnen persönlich zu begleiten, Potenziale gemeinsam mit unseren PartnerInnen zu heben und Mehrwerte zu schaffen – von der ersten Beratung bis zur Reise.“

Berufliche Erfahrung und Expertise

Wegener bringt umfassende Erfahrung aus den Bereichen Reiseversicherung, Hotellerie und Freizeitindustrie mit. Zuletzt war er bei ERGO Reiseversicherung als Sales Manager tätig, verantwortlich für den New-Business-Bereich und die Betreuung europäischer Key Accounts. Dabei standen die Unterstützung von VertriebspartnerInnen bei Branchentrends, die Begleitung aktueller Herausforderungen sowie die Förderung des Nachwuchses im Mittelpunkt. (red)