Nashville kündigt Neuheiten & Highlights 2026 an

Zu Beginn des Jahres 2026 präsentiert Nashville zahlreiche Neuerungen in Hotellerie, Gastronomie und Kultur. Die Stadt bereitet mehrere Eröffnungen, Veranstaltungen und Jubiläen vor, die unterschiedliche Viertel Nashvilles betreffen. Mit dem Songteller Hotel eröffnet 2026 beispielsweise ein neues Themenhotel in der Innenstadt, das Leben und Vermächtnis von Dolly Parton würdigt. Entwickelt von The Dollywood Company und Herschend Entertainment Studios umfasst es ein Museum, eine Rooftop-Bar, Live-Entertainment und Storytelling-Elemente, die an Partons Musik und Karriere angelehnt sind. Ebenfalls 2026 nimmt The Chloe im Stadtteil Hillsboro Village den Betrieb auf. Das Boutique-Hotel entsteht im ehemaligen Gebäude des Musiklabels Asylum Records und bietet 19 Zimmer, drei Bars sowie ein Restaurant mit kreolisch-südstaatlicher Küche.

Restaurant- & Hoteleröffnungen

Nashvilles Gastronomieszene erweitert sich 2026 um mehrere Projekte. Das Team hinter Noko und Kase x Noko eröffnet im West End sein drittes Restaurant Kuya. Das Konzept wurde noch nicht vollständig bekannt gegeben, jedoch sind philippinisch inspirierte Gerichte angekündigt. Prime + Proper aus Detroit eröffnet im Nashville Yards seinen zweiten Standort, der ein modernes Steakhouse-Konzept mit umfangreichem Weinkeller und Trockenreifungsanlage umfasst. In Germantown startet Indaco mit hausgemachter Pasta und holzgefeuerten Pizzen. Zudem debütiert das Fisch- und Steakhaus Ocean Prime im Nashville Yards.

Neues in der Innenstadt

Nach einer umfassenden Renovierung wurde The Nashville Arcade – ein historischer Bau aus dem Jahr 1902 und erstes Einkaufszentrum der Stadt – Anfang 2025 wiedereröffnet und wird 2026 weiter ausgebaut. Der Komplex mit über 30 Restaurant-, Bar- und Einzelhandelskonzepten erhält Zuwachs durch Bar Roze sowie das Michelin-ausgezeichnete Omakase Sushi by Scratch. An der Broadway-Straße öffnet der historische Ernest Tubb Record Shop nach umfangreicher Sanierung erneut.

Musikalische Höhepunkte

Nach seinem Debüt 2025 findet 615 Indie Live am 7. Februar 2026 erneut statt. Das eintägige Event würdigt die unabhängige Musikszene und bietet eine Reihe von Konzerten in verschiedenen Lokalen. Die Erlöse unterstützen den Nashville Nothilfefonds und die Music Venue Alliance Nashville. Zudem beendet Country-Musiker Alan Jackson 2026 seine Karriere mit einer Abschiedstournee, deren Abschluss in Nashville stattfindet.

Jubiläen und kulturelle Meilensteine

Zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung veranstaltet Nashville das zweitägige Event Let Freedom Sing! Music City July 4th mit internationalen HeadlinerInnen, dem GRAMMY-prämierten Nashville Symphony Orchestra und einer großen Feuerwerkshow. Die Grand Ole Opry setzt 2026 die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der weltweit am längsten laufenden Radiosendung fort und bietet mehr Shows als in den Vorjahren.

Die Fisk Jubilee Singers begehen 155 Jahre musikalische Tradition seit ihrer Gründung 1871. Das Loveless Cafe, bekannt für Südstaatenküche und seine Biscuits, feiert 75 Jahre Bestehen und plant ganzjährige Jubiläumsveranstaltungen.

Weitere Informationen unter: www.visitmusiccity.com (red)