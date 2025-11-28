| news | flug
China Eastern startet längsten Direktflug der Welt
Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern bietet ab kommender Woche den längsten Direktflug der Welt an - allerdings nicht nonstop.
Ab dem 4. Dezember fliegt die Airline zweimal wöchentlich von der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires – aus technischen Gründen aber mit Zwischenstopp in Auckland, Neuseeland. Argentiniens Regierung genehmigte die neue Verbindung am Mittwoch per Veröffentlichung im Amtsblatt.
Shanghai und Buenos Aires liegen sich auf dem Globus fast genau gegenüber. Für die 20.000km lange Strecke kalkuliert China Eastern 25,5 Stunden für den Hinflug und 29 Stunden für den Rückflug.
Zwischenstopp in Auckland
Auch wenn es der längste Direktflug sein wird, handelt es sich bei der Verbindung nicht um einen Nonstop-Flug. Die Maschinen vom Typ Boeing 777-300ER werden im neuseeländischen Auckland einen technischen Stopp einlegen, wie das Luftfahrtmagazin „Aero“ berichtete. Dort wird das Flugzeug aufgetankt und die Crew gewechselt. Die PassagierInnen dürfen die Maschine während des zweistündigen Aufenthalts demnach kurz verlassen.
Die Direktverbindung stellt auch Konkurrenz für die Lufthansa dar. Die deutsche Airline bietet über ihr Frankfurter Drehkreuz bereits eine Umsteigeverbindung zwischen Shanghai und Buenos Aires an. (APA / red)
china eastern, china eastern airlines, flug, flugverbindung, airline, buenos aires, shanghai, direktflug, längster flug
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
28 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Lufthansa Group und Klarna bieten flexible Zahlungsoptionen für Flüge
KundInnen der Lufthansa Group können...
-
EVA Air präsentiert neue Premium Economy Class in Wien
EVA Air stellte Reisebüro-MitarbeiterInnen im...
-
TAP Air Portugal startet Black FLYday
TAP Air Portugal bietet im...
-
GP Aviation startet ab Salzburg nach Pristina
Neue Airline, neue Destination: Ab...
-
Ryanair verschiebt Wachstum von Wien nach Bratislava
Ryanair verlagert Teile seiner Kapazitäten...