tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

China Eastern startet längsten Direktflug der Welt


China Eastern Airlines
Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern bietet ab kommender Woche den längsten Direktflug der Welt an - allerdings nicht nonstop.

Ab dem 4. Dezember fliegt die Airline zweimal wöchentlich von der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires – aus technischen Gründen aber mit Zwischenstopp in Auckland, Neuseeland. Argentiniens Regierung genehmigte die neue Verbindung am Mittwoch per Veröffentlichung im Amtsblatt.

Shanghai und Buenos Aires liegen sich auf dem Globus fast genau gegenüber. Für die 20.000km lange Strecke kalkuliert China Eastern 25,5 Stunden für den Hinflug und 29 Stunden für den Rückflug.

Zwischenstopp in Auckland

Auch wenn es der längste Direktflug sein wird, handelt es sich bei der Verbindung nicht um einen Nonstop-Flug. Die Maschinen vom Typ Boeing 777-300ER werden im neuseeländischen Auckland einen technischen Stopp einlegen, wie das Luftfahrtmagazin „Aero“ berichtete. Dort wird das Flugzeug aufgetankt und die Crew gewechselt. Die PassagierInnen dürfen die Maschine während des zweistündigen Aufenthalts demnach kurz verlassen.

Die Direktverbindung stellt auch Konkurrenz für die Lufthansa dar. Die deutsche Airline bietet über ihr Frankfurter Drehkreuz bereits eine Umsteigeverbindung zwischen Shanghai und Buenos Aires an. (APA / red) 

  china eastern, china eastern airlines, flug, flugverbindung, airline, buenos aires, shanghai, direktflug, längster flug

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
28 November 2025

12:01
Lufthansa Group und Klarna bieten flexible Zahlungsoptionen für Flüge
11:44
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 48/49
11:37
Hurtigruten verstärkt Team um neuen Sales Manager
11:03
Trendreport 2026: Die wichtigsten Kriterien für Familienreisen
10:17
Nashville kündigt Neuheiten & Highlights 2026 an
10:02
China Eastern startet längsten Direktflug der Welt
09:49
Graz Airport testet neues Entry-Exit-System

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.