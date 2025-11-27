EVA Air präsentiert neue Premium Economy Class in Wien

EVA Air lud Agents am heutigen Donnerstag zu einem Business Brunch in den Tower des Flughafen Wien ein. Jennyfer Wu, Marketing & Verkauf, präsentierte die neue Premium Economy Class, die seit Anfang November drei Mal wöchentlich auf der Strecke Wien–Taipeh eingesetzt wird. Die Kabine verfügt über einen Sitzabstand von 42 Zoll (1,07 Meter) sowie einen Wiege-Neigungsmechanismus, der eine Neigung von rund 20cm ermöglicht, ohne den Platz der dahinter sitzenden Passagiere einzuschränken.

Edward Ho, General Manager Austria & CEE, hob hervor, dass die neue Klasse die Attraktivität der Verbindung Wien–Taipeh erhöhen soll. Am Hub Taipeh bestehen Anschlussmöglichkeiten zu Destinationen in Nordost- und Südostasien, Japan und Festland-China.

Neuerungen im Streckennetz & Serviceangebot

Neben der Produktpräsentation informierte EVA Air über aktuelle Netzwerkupdates. Neu im Flugplan ist Busan, das seit Kurzem täglich von Taipeh aus bedient wird. Zudem wurde der kostenlose WiFi-Zugang in allen Klassen bis Jahresende 2025 verlängert.

Die Veranstaltung beinhaltete außerdem auch eine Weinverkostung des Weinguts Schloss Halbturn und bot VertreterInnen verschiedener Reisebüros Gelegenheit zu Networking. Abschließend verfolgten die Gäste vom Tower aus den Abflug des Boeing 787-9 Dreamliners nach Taipeh.

Details zur neuen Premium Economy Class

EVA Air führt bereits die vierte Generation ihrer Premium Economy Class. Die Kabine umfasst 28 Sitze in 2-3-2-Konfiguration und ist mit 15,6-Zoll-HD-Monitoren, kombinierter 110-V- und USB-Stromversorgung sowie Sichtschutz-Elementen an den Kopfstützen ausgestattet. Gepolsterte Kopf-, Arm- und Fußstützen sowie zusätzliche Staufächer ergänzen das Kabinenkonzept. Rollstuhlgerechte Armlehnen an den Gangsitzen erleichtern die Betreuung von Passagieren mit besonderen Bedürfnissen.

Auf Langstreckenflügen nach Europa erhalten Premium-Economy-Gäste Amenity Kits der Marke HUNTER. Weitere Serviceelemente umfassen Kissen, doppelseitige Decken, hochwertige Kopfhörer, Guzzini-Geschirr sowie Servietten aus Bambusfasern. (red)