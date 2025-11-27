TAP Air Portugal startet Black FLYday

Zwischen dem 26. November und dem 2. Dezember 2025 können Flugtickets für TAP-Flüge zwischen dem 13. Jänner und dem 15. Mai 2026 zu Sonderkonditionen gebucht werden. Die Preise beginnen bei 169 EUR für Flüge innerhalb Portugals, 399 EUR in die USA, 529 EUR nach Brasilien, 209 EUR nach Marokko, 389 EUR auf die Kapverden und 749 EUR nach São Tomé und Príncipe. Alle Preise verstehen sich inklusive Steuern und Gebühren.

Stopover-Programm in Lissabon

TAP-Passagiere mit Zwischenstopp in Lissabon können das Stopover-Programm der Airline nutzen, das einen Aufenthalt von bis zu 10 Tagen in der portugiesischen Hauptstadt ermöglicht.

Weitere Informationen unter: www.flytap.com (red)