GP Aviation startet ab Salzburg nach Pristina

Der Flughafen Salzburg gab heute eine doppelte Premiere für Sommer 2026 bekannt: GP Aviation bietet ab 29. März 2026 jeweils donnerstags und sonntags einen Nonstop-Flug von Salzburg nach Pristina an. Diese Verbindung richtet sich sowohl an touristische Gäste als auch an Geschäftsreisende und die große Community von Familien- und Freundschaftsbesuchern zwischen Salzburg und dem Westbalkan. Buchbar sind die Flüge über die Website von GP Aviation ebenso wie übergängige Buchungsplattformen.

Neue Airline am Salzburg Airport

GP Aviation wurde 2019 in Pristina von einem Schweizer Unternehmer gegründet. Die Airline betreibt ein wachsendes Streckennetz in Europa mit Schwerpunkt auf Direktverbindungen zwischen dem Kosovo und wichtigen Märkten in Mittel- und Nordeuropa. Ab Sommer 2026 wird Salzburg neben Wien, Oslo, Brüssel und Bergamo Teil der Netzerweiterung von GP Aviation. Für die neue Strecke ab/nach Salzburg setzt GP Aviation einen Airbus A320 ein.

Isabella Laimer, Leiterin Aviation Sales & Marketing vom Salzburg Airport sagt zur Ankündigung: „Mit der neuen Direktverbindung nach Pristina erweitern wir unser Streckennetz in eine Region, aus der wir bereits seit Jahren eine stabile Nachfrage sehen. Die Kooperation mit GP Aviation zeigt einmal mehr, dass der Flughafen Salzburg als Tor zur Welt für Stadt und Land Salzburg sowie für die gesamte Region attraktiv ist." (red)