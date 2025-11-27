AIDA startet Black Friday Sale 2025

AIDA Cruises startet am heutigen Donnerstag, 27. November 2025, seinen diesjährigen Black Friday Sale. Die Aktion läuft bis einschließlich Montag, 1. Dezember 2025, und umfasst ausgewählte Routen zu den Kanarischen und Karibischen Inseln sowie Winterkreuzfahrten ab Deutschland. Auf diesen Reisen ist die nächsthöhere Kabinenkategorie ohne Aufpreis buchbar.

Kanarische Inseln und Winterkreuzfahrten

Reisen auf den Kanaren sind ab 799 EUR in der Balkonkabine auf der AIDAcosma oder ab 599 EUR in der Meerblickkabine auf der AIDAluna verfügbar. Die Routen führen unter anderem von Gran Canaria oder Teneriffa nach Madeira, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera sowie nach Marokko. AIDAluna wurde während einer siebenwöchigen Werftzeit modernisiert und bietet neue Highlights an Bord.

Skandinavien und Nordeuropa

Für den Winter in Skandinavien und Nordeuropa stehen Reisen mit AIDAnova und AIDAmar ab Hamburg sowie mit AIDAprima ab Kiel zur Verfügung. Die Routen führen unter anderem nach Norwegen, Dänemark und Schweden sowie entlang der atlantischen Westküste. Die Preise für AIDAnova-Reisen beginnen bei 699 EUR.

Karibik

Die Karibik-Reisen mit AIDAblu und AIDAsol starten zu verschiedenen Routen, unter anderem zu den kleinen Antillen, den ABC-Inseln, nach Mittelamerika und Mexiko. Bei diesen Angeboten ist der Flug ab/an Deutschland im Reisepreis enthalten.

Weitere Informationen unter: www.aida.de/blackfriday