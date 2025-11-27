| news | schiff
AIDA startet Black Friday Sale 2025
Vom 27. November bis 1. Dezember 2025 bietet AIDA Cruises ausgewählte Kreuzfahrten zu reduzierten Preisen an.
AIDA Cruises startet am heutigen Donnerstag, 27. November 2025, seinen diesjährigen Black Friday Sale. Die Aktion läuft bis einschließlich Montag, 1. Dezember 2025, und umfasst ausgewählte Routen zu den Kanarischen und Karibischen Inseln sowie Winterkreuzfahrten ab Deutschland. Auf diesen Reisen ist die nächsthöhere Kabinenkategorie ohne Aufpreis buchbar.
Kanarische Inseln und Winterkreuzfahrten
Reisen auf den Kanaren sind ab 799 EUR in der Balkonkabine auf der AIDAcosma oder ab 599 EUR in der Meerblickkabine auf der AIDAluna verfügbar. Die Routen führen unter anderem von Gran Canaria oder Teneriffa nach Madeira, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera sowie nach Marokko. AIDAluna wurde während einer siebenwöchigen Werftzeit modernisiert und bietet neue Highlights an Bord.
Skandinavien und Nordeuropa
Für den Winter in Skandinavien und Nordeuropa stehen Reisen mit AIDAnova und AIDAmar ab Hamburg sowie mit AIDAprima ab Kiel zur Verfügung. Die Routen führen unter anderem nach Norwegen, Dänemark und Schweden sowie entlang der atlantischen Westküste. Die Preise für AIDAnova-Reisen beginnen bei 699 EUR.
Karibik
Die Karibik-Reisen mit AIDAblu und AIDAsol starten zu verschiedenen Routen, unter anderem zu den kleinen Antillen, den ABC-Inseln, nach Mittelamerika und Mexiko. Bei diesen Angeboten ist der Flug ab/an Deutschland im Reisepreis enthalten.
Weitere Informationen unter: www.aida.de/blackfriday (red)
aida, keuzfahrt, schiff, black friday, black friday-angebot, aida cruises
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
27 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
AIDAsol Weltreise 2026: Teilstrecken jetzt buchbar
AIDA bietet ab sofort sieben...
-
Costa Serena: Zwei neue Asien-Routen für 2026
Costa Kreuzfahrten erweitert im kommenden...
-
Hurtigruten startet Black-Friday-Angebot für die Nordkap-Linie
Hurtigruten bietet zum Black Friday...
-
nicko cruises präsentiert neue Vasco da Gama-Routen 2027
Die neuen Seereisen führen 2027...
-
Start der Silversea-Karibiksaison: Vier Schiffe, 33 Reisen
Silversea startet mit vier Schiffen...