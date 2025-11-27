| news | adabei » reisebuero
airtours-Seminarreise nach Los Cabos
Sechs LuxusexpertInnen erkundeten eine Woche lang die Region Los Cabos und erhielten Einblicke in Natur, Kultur und Spitzenhotellerie.
Anfang November reiste eine Gruppe von sechs LuxusexpertInnen im Rahmen einer einwöchigen Seminarreise von airtours nach Los Cabos im Süden von Baja California Sur in Mexiko. Die Destination verbindet Wüstenlandschaften mit Küstenabschnitten und zählt zu den vielseitigen Premiumzielen des Landes.
Programm und Begleitung
Die Anreise erfolgte mit Condor ab Wien über Frankfurt in der Premium Economy bzw. Business Class. Begleitet wurde die Gruppe von VertreterInnen des TUI Österreich B2B Servicecenters, von Condor sowie von der deutschsprachigen Vertretung des Touristboards Los Cabos.
Zum Programm gehörten der Besuch der Künstlerstadt Todos Santos, eine Wanderung durch die Sierra de la Laguna mit Erfrischung im Süßwassersee sowie ein Dinner im Sternerestaurant Rico de Mare im Solaz, a Luxury Collection Resort. Darüber hinaus besichtigten die teilnehmenden ExpertInnen mehrere Spitzenhotels der Region, darunter Solaz, a Luxury Collection Resort, Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort und das JW Marriott Beach Resort & Spa. Die Besichtigungen boten detaillierte Eindrücke für zukünftige Beratungen im Luxussegment. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
