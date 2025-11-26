BCD Travel integriert NDC-Content von British Airways

BCD Travel baut sein NDC-Angebot weiter aus und hat nun auch den Content von British Airways in seine Buchungssysteme integriert. Damit erweitert die TMC den Zugriff auf moderne Airline-Retailing-Optionen für Reisebüros und FirmenkundInnen – ein Schritt, der auch für den österreichischen Geschäftsreisemarkt von Bedeutung ist.

Bereits jetzt ist NDC-Content von 54 Airlines in die Systeme eingebunden, bis zu 65% der Buchungen erfolgen in aktivierten Märkten bereits über NDC. Mit British Airways sollen bis Jahresende insgesamt 22 Airlines den Zertifizierungsstandard von BCD erfüllen, sodass KundInnen deren Inhalte vollständig buchen können.

Vorteile für KundInnen

Die Integration folgt der Strategie von BCD Travel, die Verfügbarkeit und Buchbarkeit von NDC-Angeboten weiter zu beschleunigen. Reisende profitieren laut Unternehmen von erweitertem Content und zusätzlichen Retailing-Optionen, die über klassische GDS-Inhalte hinausgehen.

„Dass wir als globale TMC den NDC-Content von British Airways bereitstellen, belegt die enge Zusammenarbeit mit dem Team von British Airways und unseren Partnern im Bereich Distributionssysteme“, sagt Thane Jackson, SVP Global Distribution Strategy bei BCD Travel. Man habe sichergestellt, dass der Content alle Zertifizierungskriterien erfülle und den Anforderungen der FirmenkundInnen entspreche. British Airways unterstreicht ebenfalls die Bedeutung der Kooperation. NDC ermögliche personalisierte Angebote in Echtzeit und ein moderneres Retailing-Modell, so Chief Commercial Officer Colm Lacy.

Technologische Weiterentwicklung

BCD Travel investiert seit über zehn Jahren jährlich mehrere Mio. USD in sein NDC-Programm und baut auf eine offene Plattform, die Inhalte aus GDS, aggregierten Quellen und Direktanbindungen bündelt. Ziel ist ein einheitliches, nahtloses Buchungserlebnis für ReiseberaterInnen und Firmenreisende. (red)