| news | reisebuero » vertrieb
Olimar zeichnet umsatzstärkste Reisebüros aus
Olimar hat seine umsatzstärksten Partneragenturen ausgezeichnet und 500 Gold- und Platin-Urkunden für herausragende Vertriebsleistungen vergeben.
Olimar hat auch in diesem Jahr jene Reisebüros geehrt, die im Rahmen des Partnerprogramms besonders starke Verkaufsleistungen erzielt haben. Insgesamt 500 Agenturen wurden mit Gold- oder Platin-Urkunden ausgezeichnet – ein Zeichen für erfolgreiche Zusammenarbeit und hohe Beratungsqualität im stationären Vertrieb.
Anerkennung für starke Vertriebsleistung
Das Partnerprogramm steht allen Reisebüros automatisch offen, sobald eine gültige Olimar-Agenturnummer vorliegt. Sämtliche Konditionen können jederzeit transparent im Partnerportal olimar-agent.com eingesehen werden. „Der stationäre Vertrieb bleibt für uns der wichtigste Vertriebskanal“, betont Pascal Zahn, Geschäftsführer von Olimar Reisen. Die große Anzahl an ausgezeichneten Agenturen zeige, wie erfolgreich die Zusammenarbeit sei. „Für die kontinuierlichen Verkaufsleistungen bedanken wir uns ausdrücklich.“
Als sichtbares Zeichen für ihre Leistung erhalten die prämierten Reisebüros eine hochwertig gestaltete Urkunde in Gold oder Platin, die im Büro platziert werden kann. Sie soll so nicht nur die Partnerschaft unterstreichen, sondern auch den KundInnen zeigen, dass sie auf langjährige Expertise vertrauen können.
Blick auf 2026
Olimar blickt optimistisch in das kommende Geschäftsjahr und setzt weiterhin stark auf die Kooperation mit dem stationären Vertrieb. „Wir bedanken uns für Ihre Treue und freuen uns auf die gemeinsame Saison 2026“, heißt es seitens des Veranstalters. (red)
olimar, auszeichnung, partner, reisebüro, vertrieb, vertriebspartner, auszeichnung, urkunde, vertriebsagenturen
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
26 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Dertour Austria startet Zufriedenheitsumfrage 2025
Dertour Austria lädt ReisebüromitarbeiterInnen dazu...
-
TUI-Abende in St. Pölten und Wien
TUI hat Mitte November in...
-
Hauser Exkursionen startet erstes Verkaufsförderungspaket 2026
Reisebüros können das erste Verkaufsförderungspaket...
-
Gebeco stärkt Reisebürovertrieb mit neuem Wachstums-Incentive
ReisebüropartnerInnen erhalten im Geschäftsjahr 2025/26...
-
AIDAsol Weltreise 2026: Teilstrecken jetzt buchbar
AIDA bietet ab sofort sieben...