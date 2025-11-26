Olimar zeichnet umsatzstärkste Reisebüros aus

Olimar hat auch in diesem Jahr jene Reisebüros geehrt, die im Rahmen des Partnerprogramms besonders starke Verkaufsleistungen erzielt haben. Insgesamt 500 Agenturen wurden mit Gold- oder Platin-Urkunden ausgezeichnet – ein Zeichen für erfolgreiche Zusammenarbeit und hohe Beratungsqualität im stationären Vertrieb.

Anerkennung für starke Vertriebsleistung

Das Partnerprogramm steht allen Reisebüros automatisch offen, sobald eine gültige Olimar-Agenturnummer vorliegt. Sämtliche Konditionen können jederzeit transparent im Partnerportal olimar-agent.com eingesehen werden. „Der stationäre Vertrieb bleibt für uns der wichtigste Vertriebskanal“, betont Pascal Zahn, Geschäftsführer von Olimar Reisen. Die große Anzahl an ausgezeichneten Agenturen zeige, wie erfolgreich die Zusammenarbeit sei. „Für die kontinuierlichen Verkaufsleistungen bedanken wir uns ausdrücklich.“

Als sichtbares Zeichen für ihre Leistung erhalten die prämierten Reisebüros eine hochwertig gestaltete Urkunde in Gold oder Platin, die im Büro platziert werden kann. Sie soll so nicht nur die Partnerschaft unterstreichen, sondern auch den KundInnen zeigen, dass sie auf langjährige Expertise vertrauen können.

Blick auf 2026

Olimar blickt optimistisch in das kommende Geschäftsjahr und setzt weiterhin stark auf die Kooperation mit dem stationären Vertrieb. „Wir bedanken uns für Ihre Treue und freuen uns auf die gemeinsame Saison 2026“, heißt es seitens des Veranstalters. (red)