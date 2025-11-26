| news | reisebuero » umfrage
Dertour Austria startet Zufriedenheitsumfrage 2025
Dertour Austria lädt ReisebüromitarbeiterInnen dazu ein, an der jährlichen Zufriedenheitsumfrage teilzunehmen und die Zusammenarbeit zu bewerten.
Auch 2025 können ReisebüromitarbeiterInnen wieder an der anonymen Zufriedenheitsumfrage von Dertour Austria teilnehmen. Ziel ist es, Service, Agenturbetreuung und die Angebote wie Campus Live Erlebnisse gezielt weiter zu verbessern.
Zufriedenheit und Austausch im Fokus
Die Umfrage gibt Agents die Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu teilen und Feedback zu geben. „Unser Anspruch ist es, den Service für Reisebüros auf höchstem Niveau zu halten und kontinuierlich zu optimieren“, betonen Robert Biegler, Director Sales, Marketing & Customer Service, und Jörg Fermüller, Head of Sales Dertour Austria.
Dertour Austria blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück: Über 1.500 Agents nutzten Campus Live Veranstaltungen weltweit, nahmen an Schulungen teil und tauschten sich intensiv mit den KollegInnen aus. Zwei Buchungszentralen in Wien und Salzburg stehen den Reisebüros jederzeit für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Zusätzlich sind drei AußendienstmitarbeiterInnen regelmäßig unterwegs, um persönlichen Kontakt zu pflegen und aktuelle Informationen direkt in die Reisebüros zu bringen.
Ergebnisse als Basis für Verbesserungen
Die Umfrage wird anonym durchgeführt. Die gewonnenen Ergebnisse sollen gezielt Impulse liefern, um Services weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit zwischen Dertour Austria und den Reisebüros nachhaltig zu stärken. Die Einladung zur Teilnahme wurde bereits per Newsletter an alle Partneragenturen verschickt. (red)
