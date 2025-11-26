| news | adabei » reisebuero
TUI-Abende in St. Pölten und Wien
TUI hat Mitte November in St. Pölten und Wien zwei besondere Abende für Reisebüroprofis veranstaltet – mit Bowling, Punsch und spannenden Neuigkeiten aus Vertrieb und Hotelmarken.
Mitte November lud TUI Reisebüroprofis zu zwei abwechslungsreichen Abendveranstaltungen nach St. Pölten und Wien ein. Die Events kombinierten fachliche Informationen zu Vertrieb und Hotelmarken mit geselligem Beisammensein: In St. Pölten stand Bowling auf dem Programm, in Wien wartete wärmender Punsch und gemeinsames Grillen. Insgesamt nahmen 56 AgentInnen teil, die sowohl Insights zu aktuellen TUI-Highlights erhielten als auch die Gelegenheit zum persönlichen Austausch nutzen konnten.
Bowling & Produktnews in St. Pölten
Am 19. November fand im NXP Bowling in St. Pölten der TUI Hautnah Abend statt. Nach einer gemeinsamen Bowling-Runde wechselten die TeilnehmerInnen ins Restaurant Roter Hahn. Dort stellte Richard Steiner, Key Account Manager Vertrieb TUI Österreich, aktuelle Highlights für den Winter und den Sommer 2026 vor. Ergänzend präsentierte Baris Soysal, Sales Manager TUI Hotelbrands, Neuigkeiten zur Marke TUI Blue für die Saison 2026.
Hotelmarkenabend in Wien
Tags darauf folgte in Wien der TUI Hotelmarkenabend im Feuerdorf am Donaukanal. Der Abend begann mit Punsch und führte anschließend in drei reservierte Hütten, in denen gemeinsam gegrillt wurde. Im Mittelpunkt stand der persönliche Austausch ohne formelle Präsentationen. Die anwesenden Agents nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich über die neuesten Entwicklungen der TUI Hotelmarken zu informieren. (red)
adabei, tui, tui hautnah, event, agents, st pölten, wien, feuerdorf, bowling, reisebüro, infoabend
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
26 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Olimar zeichnet umsatzstärkste Reisebüros aus
Olimar hat seine umsatzstärksten Partneragenturen...
-
Dertour Austria startet Zufriedenheitsumfrage 2025
Dertour Austria lädt ReisebüromitarbeiterInnen dazu...
-
Hauser Exkursionen startet erstes Verkaufsförderungspaket 2026
Reisebüros können das erste Verkaufsförderungspaket...
-
Gebeco stärkt Reisebürovertrieb mit neuem Wachstums-Incentive
ReisebüropartnerInnen erhalten im Geschäftsjahr 2025/26...
-
AIDAsol Weltreise 2026: Teilstrecken jetzt buchbar
AIDA bietet ab sofort sieben...