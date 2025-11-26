TUI-Abende in St. Pölten und Wien

Mitte November lud TUI Reisebüroprofis zu zwei abwechslungsreichen Abendveranstaltungen nach St. Pölten und Wien ein. Die Events kombinierten fachliche Informationen zu Vertrieb und Hotelmarken mit geselligem Beisammensein: In St. Pölten stand Bowling auf dem Programm, in Wien wartete wärmender Punsch und gemeinsames Grillen. Insgesamt nahmen 56 AgentInnen teil, die sowohl Insights zu aktuellen TUI-Highlights erhielten als auch die Gelegenheit zum persönlichen Austausch nutzen konnten.

Bowling & Produktnews in St. Pölten

Am 19. November fand im NXP Bowling in St. Pölten der TUI Hautnah Abend statt. Nach einer gemeinsamen Bowling-Runde wechselten die TeilnehmerInnen ins Restaurant Roter Hahn. Dort stellte Richard Steiner, Key Account Manager Vertrieb TUI Österreich, aktuelle Highlights für den Winter und den Sommer 2026 vor. Ergänzend präsentierte Baris Soysal, Sales Manager TUI Hotelbrands, Neuigkeiten zur Marke TUI Blue für die Saison 2026.

Hotelmarkenabend in Wien

Tags darauf folgte in Wien der TUI Hotelmarkenabend im Feuerdorf am Donaukanal. Der Abend begann mit Punsch und führte anschließend in drei reservierte Hütten, in denen gemeinsam gegrillt wurde. Im Mittelpunkt stand der persönliche Austausch ohne formelle Präsentationen. Die anwesenden Agents nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich über die neuesten Entwicklungen der TUI Hotelmarken zu informieren. (red)