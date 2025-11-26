| news | hotel » destination
Aldiana Club auf Sansibar mit neuen Buchungsoptionen
Der Aldiana Club Zanzibar Kwanza ist seit einem Jahr Teil des Club-Portfolios und bietet nun zusätzlich zur All-Inclusive-Option auch Buchungen auf Basis von Halbpension Plus.
Der Aldiana Club Zanzibar Kwanza an der Südostküste Sansibars liegt rund 50 Minuten vom internationalen Flughafen der Insel entfernt und ergänzt seit einem Jahr das Angebot der Aldiana Club Resorts. Die Anlage ist in tropische Vegetation eingebettet und umfasst 151 Zimmer, mehrere gastronomische Bereiche sowie ein Spa mit regionalen Einflüssen. Neu ist, dass der Club neben dem All-Inclusive-Konzept auch mit Halbpension Plus gebucht werden kann.
Infrastruktur und Aktivitäten
Zu den markanten Elementen der Anlage zählt ein rund 175m langer Steg mit Zugang zum Meer, an dessen Ende sich eine Jetty-Bar und ein Restaurant befinden. Über Treppen ist das Schwimmen auch bei den ausgeprägten Gezeiten Sansibars möglich. Für sportlich orientierte Gäste stehen eine Tauchbasis, ein Tennisplatz, ein Padel Court sowie Fitness- und Yogaangebote zur Verfügung.
Kulinarik und Freizeitangebote
Die gastronomische Auswahl umfasst ein Buffet-Restaurant mit Außenterrasse sowie zwei Spezialitätenrestaurants: „The Cave“ in offener Höhlenarchitektur und das „Japanese Hub“. Ergänzend bietet der Club verschiedene Freizeitprogramme, darunter Angebote für Wellness, Ausflüge und Abendunterhaltung unter freiem Himmel. (red)
