Hauser Exkursionen startet erstes Verkaufsförderungspaket 2026


Verkaufsförderungspaket zu Hauser Exkursionen
Reisebüros können das erste Verkaufsförderungspaket von Hauser Exkursionen bis 5. Dezember bestellen und damit KundInnen für Wander-, Trekking- und Radreisen gewinnen.

Mitte Jänner 2026 erscheint das erste Verkaufsförderungspaket zu Hauser Exkursionen, das Reisebüros bei der Ansprache von KundInnen unterstützt. Ziel ist es, die Angebote des Slow-Trekking-Marktführers in den Bereichen Wander-, Trekking- und Radreisen zu bewerben.

Inhalte und Bestellung

Das Paket umfasst unter anderem Schaufensterscheibenkleber, Instore-TV-Content, Plakate, Texte, Bilder und Reels für Social Media. Reisebüros, die am Partnerbonus-Programm teilnehmen, erhalten das Paket automatisch. Alle anderen Büros können es bis 5. Dezember kostenlos HIER unter dem Titel „Hauser Exkursionen 2026“ bestellen.

Weitere Infos & Unterstützung für Reisebüros: Für Fragen zur Buchung von Hauser-Reisen steht das Team von Hauser Exkursionen unter der Telefonnummer 089-235 006-0 zur Verfügung. Fragen zur Agenturbetreuung, Schulungen und Verkaufsförderung beantwortet die Verkaufsförderung unter 089-500 60-556 bzw. -557. Weitere Informationen: www.hauser-exkursionen.de (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



