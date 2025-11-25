| news | veranstalter » reisebuero
Hauser Exkursionen startet erstes Verkaufsförderungspaket 2026
Reisebüros können das erste Verkaufsförderungspaket von Hauser Exkursionen bis 5. Dezember bestellen und damit KundInnen für Wander-, Trekking- und Radreisen gewinnen.
Mitte Jänner 2026 erscheint das erste Verkaufsförderungspaket zu Hauser Exkursionen, das Reisebüros bei der Ansprache von KundInnen unterstützt. Ziel ist es, die Angebote des Slow-Trekking-Marktführers in den Bereichen Wander-, Trekking- und Radreisen zu bewerben.
Inhalte und Bestellung
Das Paket umfasst unter anderem Schaufensterscheibenkleber, Instore-TV-Content, Plakate, Texte, Bilder und Reels für Social Media. Reisebüros, die am Partnerbonus-Programm teilnehmen, erhalten das Paket automatisch. Alle anderen Büros können es bis 5. Dezember kostenlos HIER unter dem Titel „Hauser Exkursionen 2026“ bestellen.
Weitere Infos & Unterstützung für Reisebüros: Für Fragen zur Buchung von Hauser-Reisen steht das Team von Hauser Exkursionen unter der Telefonnummer 089-235 006-0 zur Verfügung. Fragen zur Agenturbetreuung, Schulungen und Verkaufsförderung beantwortet die Verkaufsförderung unter 089-500 60-556 bzw. -557. Weitere Informationen: www.hauser-exkursionen.de (red)
