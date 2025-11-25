Hauser Exkursionen startet erstes Verkaufsförderungspaket 2026

Mitte Jänner 2026 erscheint das erste Verkaufsförderungspaket zu Hauser Exkursionen, das Reisebüros bei der Ansprache von KundInnen unterstützt. Ziel ist es, die Angebote des Slow-Trekking-Marktführers in den Bereichen Wander-, Trekking- und Radreisen zu bewerben.

Inhalte und Bestellung

Das Paket umfasst unter anderem Schaufensterscheibenkleber, Instore-TV-Content, Plakate, Texte, Bilder und Reels für Social Media. Reisebüros, die am Partnerbonus-Programm teilnehmen, erhalten das Paket automatisch. Alle anderen Büros können es bis 5. Dezember kostenlos HIER unter dem Titel „Hauser Exkursionen 2026“ bestellen.

Weitere Infos & Unterstützung für Reisebüros: Für Fragen zur Buchung von Hauser-Reisen steht das Team von Hauser Exkursionen unter der Telefonnummer 089-235 006-0 zur Verfügung. Fragen zur Agenturbetreuung, Schulungen und Verkaufsförderung beantwortet die Verkaufsförderung unter 089-500 60-556 bzw. -557. Weitere Informationen: www.hauser-exkursionen.de (red)