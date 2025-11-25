tip

Abu Dhabi Airports & SITA planen effizienzsteigernde KI-Plattform


Zayed International Airport
Abu Dhabi Airports unterzeichnete eine Absichtserklärung mit SITA zur Entwicklung einer KI-gestützten Intelligent Total Airport Management (iTAM)-Plattform.

Abu Dhabi Airports (ADA) und SITA prüfen die gemeinsame Entwicklung einer Intelligent Total Airport Management (iTAM)-Plattform. Ziel ist es, den Flughafenbetrieb durch KI-gestützte Entscheidungsprozesse effizienter zu gestalten und die Pünktlichkeit (On Time Performance, OTP) zu verbessern.

Echtzeitdaten & autonome Workflows

Die geplante Plattform soll Informationen von Fluggesellschaften, BodenabfertigerInnen, Flugsicherung, Behörden und Flughafensystemen integrieren. Fortgeschrittene Analytik, künstliche Intelligenz und autonome Workflows sollen Störungen frühzeitig erkennen, Ressourcen optimieren und die Abläufe für Passagierinnen reibungsloser gestalten. Die iTAM-Plattform ist als skalierbare Basis für ein vollständig KI-gestütztes Flughafenmanagement und kontinuierliche operative Verbesserungen konzipiert.

Ziele der Zusammenarbeit

Andrew Murphy, Chief Information Officer bei Abu Dhabi Airports, betont, dass die Plattform den Zayed International Airport zu einem vernetzten digitalen Flughafen machen soll. Eine einheitliche operative Datenbasis soll Wachstum beschleunigen und neue Standards für intelligente, nahtlose Passagierabläufe setzen. Selim Bouri, President MEA bei SITA, erklärt weiter, dass jede operative Entscheidung Auswirkungen auf Fluggesellschaften, PassagierInnen und PartnerInnen am Flughafen hat. Die Zusammenarbeit soll eine effizientere Arbeitsweise ermöglichen und Störungen proaktiv managen. Die Absichtserklärung (MoU) markiere nun den Start einer gemeinsamen Initiative, die Abu Dhabi Airports und SITA als Vorreiter in der nächsten Ära KI-gestützter Flughafenbetriebsabläufe positionieren soll. (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



