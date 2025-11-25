AirHelp Score 2025: Qatar Airways erneut auf Platz eins

Qatar Airways belegt im aktuellen AirHelp Score 2025 den ersten Platz und verdrängt damit Brussels Airlines vom Vorjahresrang eins. Die Airline erzielt 8,16 von zehn möglichen Punkten. Auf Platz zwei folgt Etihad Airways mit 8,07 Punkten, Platz drei belegt Virgin Atlantic mit 8,03 Punkten.

Die bestplatzierte deutsche Airline ist Eurowings auf Rang 22 mit 7,37 Punkten, knapp über dem internationalen Durchschnitt von 6,36 Punkten. Lufthansa erreicht 7,23 Punkte (Platz 29). Im Mittelfeld liegen TUI mit 6,47 Punkten auf Platz 60 und Condor mit 6,46 Punkten auf Platz 61.

Pünktlichkeit & Kundenzufriedenheit

Oman Air ist die pünktlichste Airline im internationalen Vergleich mit 8,8 Punkten, gefolgt von KM Malta Airlines und Copa Airlines (je 8,7 Punkte). Qatar Airways erreicht in der Pünktlichkeitswertung Rang zehn (8,3 Punkte). Bei der Kundenzufriedenheit führen Airlines aus Nahost und Asien: Qatar Airways verbessert sich auf 9,1 Punkte, Emirates erreicht neun Punkte, Saudia und Singapore Airlines je 8,9 Punkte. Auf den weiteren Plätzen folgen El Al Israel Airlines und Etihad Airways (8,8 Punkte) sowie Thai Airways International und Oman Air (je 8,7 Punkte).

Umgang mit Entschädigungsanträgen

TAP Air Portugal und Brussels Airlines erhalten in der Kategorie Entschädigungsmanagement die höchsten Bewertungen mit 8,3 bzw. acht Punkten. Darauf folgen Qantas (7,9 Punkte), American Airlines (7,8 Punkte) und Virgin Atlantic (7,6 Punkte). Hintergrund und Bedeutung Der AirHelp Score wird jährlich vom Travel-Tech-Unternehmen AirHelp veröffentlicht und vergleicht Fluggesellschaften weltweit nach objektiven Kriterien wie Pünktlichkeit, KundInnenzufriedenheit und Handhabung von Entschädigungsansprüchen.

Die Ergebnisse sollen Transparenz schaffen und Airlines zu Verbesserungen in Servicequalität und Pünktlichkeit motivieren. Weitere Informationen zu AirHelp unter: www.airhelp.de (red)