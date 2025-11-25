| news | reisebuero » veranstalter
Gebeco stärkt Reisebürovertrieb mit neuem Wachstums-Incentive
ReisebüropartnerInnen erhalten im Geschäftsjahr 2025/26 +3% Wachstumsprovision sowie 10% Mindestprovision ab der ersten Buchung.
Gebeco führt für 2025/26 ein erweitertes Wachstums-Incentive ein. Mehrumsatz im Vergleich zum Vorjahr wird mit +3% On-top-Provision zur TUI-Leistungsprovision vergütet. Zusätzlich erhalten alle Reisebüros ab der ersten Buchung eine Mindestprovision von 10%. Sämtliche Gebeco-Umsätze fließen weiterhin in den TUI-Gesamtumsatz ein und unterstützen die Erreichung höherer Leistungsprovisionen.
Wachstumschancen im Gruppenreisensegment
Für 2025/26 erwartet Gebeco ein starkes Wachstum im Segment geführter Studien- und Erlebnisreisen in die Ferne. Laut CCO Michael Knapp honorieren KundInnen die Qualität der Reisen, die hohe Beratungskompetenz der ReisebüropartnerInnen und die besondere Kundenbindung. Gestiegene Reisedurchschnittspreise tragen zusätzlich zur Ertragskraft der PartnerInnen bei. Das neue +3%-Incentive soll gezielt den wirtschaftlichen Erfolg des Partnervertriebs fördern und Wachstum belohnen.
Unterstützung für Agents
Gebeco stellt seinen Partnerbüros ein umfangreiches Servicepaket bereit. Im Agenturlogin stehen Vermarktungsunterlagen von Print bis Social Media, Funktionen zur Buchungsänderung, Stornierung oder Eintragung von Zahlungsdaten sowie Tools zur schnellen Optionsbuchung zur Verfügung. Die gerade erschienenen Gebeco-Kataloge 2026 liefern zusätzliche Inspirationen für Studien- und Erlebnisreisen, mit erweiterten Angeboten für Kleingruppen und Privatreisende. Besonders empfohlen wird der Sondergruppenplaner, der als Instrument zur KundInnenbindung dient und die Beratungskompetenz der ReisebüropartnerInnen unterstützt. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
25 November 2025
