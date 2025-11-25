tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

ASI Reisen startet "Give Back Week" statt Black Friday


ASI Reisen - Spezialist für Aktiv- und Erlebnisreisen
Das österreichische Familienunternehmen und Spezialist für weltweite Aktiv- & Erlebnisreisen verwandelt den Black Friday in ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung.

ASI Reisen richtet 2025 erstmals die Give Back Week aus. Das B-Corp-zertifizierte Familienunternehmen verzichtet daher bewusst auf Rabattaktionen der Black Week und spendet stattdessen 50% der Tages-Einnahmen des Black Fridays an ein Sozialprojekt in Kapstadt. Damit setzt ASI Reisen ein deutliches Signal für nachhaltiges Wirtschaften und langfristige Wertschöpfung. Weitere Informationen zur "Give Back Week" unter: www.asi-reisen.de/give-back-week

Unterstützung für „Mama Sindi’s Suppenküche“

Die Spenden kommen „Mama Sindi’s Suppenküche“ im Township Imizamo Yethu zugute. Die über 60-jährige Südafrikanerin sorgt gemeinsam mit der Hilfsorganisation HIT – Help In Time wöchentlich für warme Mahlzeiten für rund 250 Kinder. Die Suppenküche ist auch Bestandteil vieler ASI-Südafrikareisen. Eine kurze Dokumentation bietet Einblicke in das Projekt.

Nachhaltigkeit als Unternehmensgrundsatz

Seit der Gründung 1963 setzt ASI Reisen auf verantwortungsvolles Reisen. Dazu zählen kleine Reisegruppen, sorgfältige Zielgebiets- und Zeitwahl, transparente lokale Wertschöpfung, Reduktion des ökologischen Fußabdrucks und die Zusammenarbeit mit zertifizierten Partnern. Die Give Back Week macht dieses Selbstverständnis einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich.

Spendenplattform und globale Projekte

Auf vielen Fernreisen besucht ASI Reisen lokale NGO-Projekte. Ergänzend betreibt das Unternehmen gemeinsam mit betterplace eine Spendenplattform. Gäste erhalten nach der Reise einen Spendenvorschlag zu einem Projekt im bereisten Land. Spenden sind jederzeit möglich – auch unabhängig von einer Reise, etwa am Give Back Friday. (red)

  asi, asi reisen, veranstalter, akrivreisen, erlebnisreisen, black friday, give back week, nachhaltigkeit, gemeinnützig, spenden

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
25 November 2025

15:54
Ryanair verschiebt Wachstum von Wien nach Bratislava
15:27
Hauser Exkursionen startet erstes Verkaufsförderungspaket 2026
14:09
Abu Dhabi Airports & SITA planen effizienzsteigernde KI-Plattform
11:28
AirHelp Score 2025: Qatar Airways erneut auf Platz eins
10:51
Gebeco stärkt Reisebürovertrieb mit neuem Wachstums-Incentive
10:36
ASI Reisen startet "Give Back Week" statt Black Friday
10:10
Kneissl Touristik veröffentlicht Kataloge für 2026

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.