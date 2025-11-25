| news | nachhaltigkeit » veranstalter
ASI Reisen startet "Give Back Week" statt Black Friday
Das österreichische Familienunternehmen und Spezialist für weltweite Aktiv- & Erlebnisreisen verwandelt den Black Friday in ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung.
ASI Reisen richtet 2025 erstmals die Give Back Week aus. Das B-Corp-zertifizierte Familienunternehmen verzichtet daher bewusst auf Rabattaktionen der Black Week und spendet stattdessen 50% der Tages-Einnahmen des Black Fridays an ein Sozialprojekt in Kapstadt. Damit setzt ASI Reisen ein deutliches Signal für nachhaltiges Wirtschaften und langfristige Wertschöpfung. Weitere Informationen zur "Give Back Week" unter: www.asi-reisen.de/give-back-week
Unterstützung für „Mama Sindi’s Suppenküche“
Die Spenden kommen „Mama Sindi’s Suppenküche“ im Township Imizamo Yethu zugute. Die über 60-jährige Südafrikanerin sorgt gemeinsam mit der Hilfsorganisation HIT – Help In Time wöchentlich für warme Mahlzeiten für rund 250 Kinder. Die Suppenküche ist auch Bestandteil vieler ASI-Südafrikareisen. Eine kurze Dokumentation bietet Einblicke in das Projekt.
Nachhaltigkeit als Unternehmensgrundsatz
Seit der Gründung 1963 setzt ASI Reisen auf verantwortungsvolles Reisen. Dazu zählen kleine Reisegruppen, sorgfältige Zielgebiets- und Zeitwahl, transparente lokale Wertschöpfung, Reduktion des ökologischen Fußabdrucks und die Zusammenarbeit mit zertifizierten Partnern. Die Give Back Week macht dieses Selbstverständnis einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich.
Spendenplattform und globale Projekte
Auf vielen Fernreisen besucht ASI Reisen lokale NGO-Projekte. Ergänzend betreibt das Unternehmen gemeinsam mit betterplace eine Spendenplattform. Gäste erhalten nach der Reise einen Spendenvorschlag zu einem Projekt im bereisten Land. Spenden sind jederzeit möglich – auch unabhängig von einer Reise, etwa am Give Back Friday. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
