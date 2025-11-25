Kneissl Touristik veröffentlicht Kataloge für 2026

Wie Kneissl Touristik mitteilt, befinden sich die Vorbereitungen für die drei neuen Jahreskataloge 2026 in der Finalisierung. Die Publikationen, die Ende November erscheinen, umfassen insgesamt mehr als 630 Seiten und bieten eine breite Auswahl an Reisen auf allen Kontinenten. Das Spektrum reicht von StudienReisen in Franken und Schwaben oder nach Mittelgriechenland über Wanderprogramme im Südwesten Irlands bis hin zu Frühlingstouren nach Südafrika mit Wildblumenblüte. Auch StudienErlebnisReisen – etwa nach Tibet oder an die Elfenbeinküste – finden sich im Programm.

Vielfältige Ziele weltweit

Von Armenien bis Zypern, von Angola bis Zambia, von Brasilien bis USA oder von Australien bis Vietnam reicht die Auswahl an Destinationen, die als Kneissl-Reisen angeboten werden. Dazu zählen StädteReisen, MusikReisen, WanderReisen, StudienReisen, StudienErlebnisReisen und ErlebnisReisen. Durch diese Vielfalt spricht Kneissl Touristik unterschiedliche Gästegruppierungen an, die in allen Kategorien auf hochwertige Qualität setzen können.

Fokus auf Qualität & Service

Ob Zeltübernachtung in der ägyptischen Wüste oder Hotelaufenthalt in Island: Kneissl Touristik stellt einen transparenten Leistungskatalog sowie ein strukturiertes Service-Paket bereit – von der Buchung bis zur Reiseevaluierung. Zu den Standards gehören sehr gute ReiseleiterInnen, sorgfältig gestaltete Programme sowie eine 24/7 erreichbare Notrufnummer, die zusätzliche Sicherheit für Kneissl-Gäste bietet.

Ein aktueller Tipp für Kurzentschlossene: Für Weihnachten sind noch Südafrika-Reisen buchbar – sowohl eine 19-tägige Variante als auch eine kürzere Route mit Nationalparks im Norden und der Kapregion. Tunesien bietet Wüstenerlebnisse kombiniert mit Kulturhighlights, und València ist ein Vorschlag für KulturfreundInnen zum Jahreswechsel.

Verfügbarkeit der neuen Kataloge Die Kneissl-Jahreskataloge 2026 sind ab Ende November erhältlich und zudem online als Blätterversion verfügbar. Weitere Informationen: www.kneissltouristik.at (red)