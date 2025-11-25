| news | katalog » veranstalter
Kneissl Touristik veröffentlicht Kataloge für 2026
Die neuen Kneissl-Jahreskataloge 2026 beinhalten ein nochmals erweitertes Angebot an StudienReisen und StudienErlebnisReisen weltweit.
Wie Kneissl Touristik mitteilt, befinden sich die Vorbereitungen für die drei neuen Jahreskataloge 2026 in der Finalisierung. Die Publikationen, die Ende November erscheinen, umfassen insgesamt mehr als 630 Seiten und bieten eine breite Auswahl an Reisen auf allen Kontinenten. Das Spektrum reicht von StudienReisen in Franken und Schwaben oder nach Mittelgriechenland über Wanderprogramme im Südwesten Irlands bis hin zu Frühlingstouren nach Südafrika mit Wildblumenblüte. Auch StudienErlebnisReisen – etwa nach Tibet oder an die Elfenbeinküste – finden sich im Programm.
Vielfältige Ziele weltweit
Von Armenien bis Zypern, von Angola bis Zambia, von Brasilien bis USA oder von Australien bis Vietnam reicht die Auswahl an Destinationen, die als Kneissl-Reisen angeboten werden. Dazu zählen StädteReisen, MusikReisen, WanderReisen, StudienReisen, StudienErlebnisReisen und ErlebnisReisen. Durch diese Vielfalt spricht Kneissl Touristik unterschiedliche Gästegruppierungen an, die in allen Kategorien auf hochwertige Qualität setzen können.
Fokus auf Qualität & Service
Ob Zeltübernachtung in der ägyptischen Wüste oder Hotelaufenthalt in Island: Kneissl Touristik stellt einen transparenten Leistungskatalog sowie ein strukturiertes Service-Paket bereit – von der Buchung bis zur Reiseevaluierung. Zu den Standards gehören sehr gute ReiseleiterInnen, sorgfältig gestaltete Programme sowie eine 24/7 erreichbare Notrufnummer, die zusätzliche Sicherheit für Kneissl-Gäste bietet.
Ein aktueller Tipp für Kurzentschlossene: Für Weihnachten sind noch Südafrika-Reisen buchbar – sowohl eine 19-tägige Variante als auch eine kürzere Route mit Nationalparks im Norden und der Kapregion. Tunesien bietet Wüstenerlebnisse kombiniert mit Kulturhighlights, und València ist ein Vorschlag für KulturfreundInnen zum Jahreswechsel.
Verfügbarkeit der neuen Kataloge Die Kneissl-Jahreskataloge 2026 sind ab Ende November erhältlich und zudem online als Blätterversion verfügbar. Weitere Informationen: www.kneissltouristik.at (red)
kneissl, kneissl touristik, katalog, katalog 2026, studienreisen, studienerlebnisreisen
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
25 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Hauser Exkursionen startet erstes Verkaufsförderungspaket 2026
Reisebüros können das erste Verkaufsförderungspaket...
-
Gebeco stärkt Reisebürovertrieb mit neuem Wachstums-Incentive
ReisebüropartnerInnen erhalten im Geschäftsjahr 2025/26...
-
ASI Reisen startet "Give Back Week" statt Black Friday
Das österreichische Familienunternehmen und Spezialist...
-
Marco Polo legt neue Marokko-Rundreise für 2026 auf
Der Entdeckerreisen-Spezialist Marco Polo erweitert...
-
Coral Travel präsentiert erweitertes Fernreiseportfolio für 2026
Coral Travel legt den druckfrischen...