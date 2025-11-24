| news | veranstalter » destination
Marco Polo legt neue Marokko-Rundreise für 2026 auf
Der Entdeckerreisen-Spezialist Marco Polo erweitert sein Programm und bietet ab 2026 eine neue neuntägige Reise durch Marokko an – inklusive Königsstädten, UNESCO-Welterbe und Atlantikküste.
Marco Polo reagiert auf die starke Nachfrage nach Marokko und hat für 2026 die neue Entdeckerreise „Marokko – Königsstädte und Atlantikküste“ entwickelt. Die neuntägige Tour ist an zehn Terminen zwischen Februar und November verfügbar und startet ab 999 EUR inklusive Flug.
Route mit zahlreichen UNESCO-Stätten
Die Reise führt zu allen vier Königsstädten des Landes: Meknes, Fes, Rabat und Marrakesch. In Fes besuchen die Reisenden unter anderem das farbenfrohe Gerberviertel in der Altstadt (UNESCO-Welterbe). Abends erleben die TeilnehmerInnen in Marrakesch den berühmten Djemaa el-Fna (UNESCO-Welterbe) mit FeuerschluckerInnen und SchlangenbeschwörerInnen.
Weitere Stationen sind die Ausgrabungsstätte Volubilis mit ihren römischen Mosaiken (UNESCO-Welterbe) sowie die Atlantikstadt Essaouira, wo Zeit zum Entspannen eingeplant ist. In Casablanca steht unter anderem die imposante Hassan-II.-Moschee auf dem Programm.
Weitere Details & Inklusivleistungen
Der Reisepreis umfasst die deutschsprachige Reiseleitung, Flüge aus Österreich, Deutschland und der Schweiz nach/von Casablanca, sämtliche Transfers, die Bus-Rundreise sowie sieben Hotelübernachtungen mit Frühstück. Zusätzlich enthalten sind sechs Abendessen und ein Mittagessen. Wunschleistungen wie Rail & Fly können fakultativ hinzugebucht werden. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 20 Personen.
Weitere Informationen unter: www.marco-polo-reisen.com/3030 (red)
marco polo, marokko, trendziel, entdeckerreisen, rundreise, erlebnisreise, rundreise-spezialist
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
24 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
ANA startet Kampagne für kostenlose Inlandsflüge in Japan
Vom 24. November 2025 bis...
-
Coral Travel präsentiert erweitertes Fernreiseportfolio für 2026
Coral Travel legt den druckfrischen...
-
Eurotours & Ruefa starten mit neuen Katalogen ins Reisejahr 2026
Eurotours und Ruefa präsentierten auf...
-
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 47/48
Krisenfrühwarn-Experte A3M stellt für uns...
-
The Red Sea verstärkt Präsenz im DACH-Raum
The Red Sea verstärkt seine...