Marco Polo legt neue Marokko-Rundreise für 2026 auf

Marco Polo reagiert auf die starke Nachfrage nach Marokko und hat für 2026 die neue Entdeckerreise „Marokko – Königsstädte und Atlantikküste“ entwickelt. Die neuntägige Tour ist an zehn Terminen zwischen Februar und November verfügbar und startet ab 999 EUR inklusive Flug.

Route mit zahlreichen UNESCO-Stätten

Die Reise führt zu allen vier Königsstädten des Landes: Meknes, Fes, Rabat und Marrakesch. In Fes besuchen die Reisenden unter anderem das farbenfrohe Gerberviertel in der Altstadt (UNESCO-Welterbe). Abends erleben die TeilnehmerInnen in Marrakesch den berühmten Djemaa el-Fna (UNESCO-Welterbe) mit FeuerschluckerInnen und SchlangenbeschwörerInnen.

Weitere Stationen sind die Ausgrabungsstätte Volubilis mit ihren römischen Mosaiken (UNESCO-Welterbe) sowie die Atlantikstadt Essaouira, wo Zeit zum Entspannen eingeplant ist. In Casablanca steht unter anderem die imposante Hassan-II.-Moschee auf dem Programm.

Weitere Details & Inklusivleistungen

Der Reisepreis umfasst die deutschsprachige Reiseleitung, Flüge aus Österreich, Deutschland und der Schweiz nach/von Casablanca, sämtliche Transfers, die Bus-Rundreise sowie sieben Hotelübernachtungen mit Frühstück. Zusätzlich enthalten sind sechs Abendessen und ein Mittagessen. Wunschleistungen wie Rail & Fly können fakultativ hinzugebucht werden. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 20 Personen.

Weitere Informationen unter: www.marco-polo-reisen.com/3030 (red)