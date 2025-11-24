Asiana Airlines wechselt am Flughafen Incheon zu Terminal 2

Ab 14. Jänner 2026 nutzt Asiana Airlines am Flughafen Seoul/Incheon das Terminal 2. Das 2018 eröffnete Terminal bietet ein moderneres Design, verbesserte Effizienz und geringere Auslastung im Vergleich zu Terminal 1. Durch smart check-in und smart security Services sollen schnellere Abläufe beim Check-in und Boarding ermöglicht werden.

Mehr Serviceangebote

Für Fluggäste stehen mehrere Lounges zur Verfügung, darunter die Martina Lounge, Sky Hub Lounge und SPC Lounge, die gegen Gebühr öffentlich zugänglich sind. Zusätzlich werden Business und First Class Lounges sowie die SkyTeam Lounge für berechtigte Reisende angeboten. Ein breites Angebot an Shops, Restaurants sowie kulturellen Einrichtungen – darunter koreanische Kulturzentren und Ausstellungen – ergänzt die Infrastruktur.

Option für Zwischenstopps: Capsule Hotel im Terminal 2

Für kurze Aufenthalte oder längere Zwischenstopps steht das Darakhyu Capsule Hotel im Terminal 2 zur Verfügung. Es bietet private Schlafkabinen direkt im Terminal; eine Vorabreservierung wird empfohlen.

A350 auf Frankfurt–Seoul-Strecke ab 2026

Auf der Strecke Frankfurt–Seoul setzt Asiana Airlines ab Jänner 2026 wieder einen Airbus A350 mit Drei-Klassen-Konfiguration ein: Business Class, Economy Class und Economy Smartium Class. Die Economy Smartium Class befindet sich in vier Reihen hinter der Business Class und bietet einen größeren Sitzabstand von 91,44 cm. Fluggäste der Economy Smartium Class profitieren von Priority Boarding und Express-Gepäckservice beim Check-in. Auf der Langstrecke ab Incheon nach Frankfurt ist zudem der Zugang zur Business Class Lounge inkludiert.

Weitere Informationen unter: www.flyasiana.com (red)