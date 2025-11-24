tip

Tarifstreit: Lufthansa-Chef weist VC-Forderung erneut zurück


Foto: CalypsoArt / shutterstock.com
Der Airline-Chef der Lufthansa, Jens Ritter, hat die Forderung der Vereinigung Cockpit (VC) im Tarifstreit erneut als unrealistisch zurückgewiesen.

Die Lufthansa hat im laufenden Tarifstreit die Forderung der Vereinigung Cockpit (VC) nach höheren Arbeitgeberbeiträgen zur betrieblichen Altersvorsorge erneut abgelehnt. Jens Ritter erklärte gegenüber der Funke Mediengruppe, dass das Unternehmen nicht über die finanziellen Mittel verfüge, um die Altersvorsorge weiter zu verbessern. Die Lufthansa verfüge bereits über eines der besten Versorgungssysteme der Branche.

Die Gewerkschaft hatte zuvor der Airline mehr Zeit eingeräumt, um ein verbessertes Angebot vorzulegen, und will vorerst von Arbeitskämpfen absehen. VC fordert höhere Arbeitgeberbeiträge für die Betriebsrenten von rund 4.800 PilotInnen der Lufthansa Kerngesellschaft und Lufthansa Cargo. Die ursprüngliche Forderung sah eine Verdreifachung der Beiträge vor. In sieben Verhandlungsrunden konnte bisher keine Einigung erzielt werden. Ende September hatten sich die VC-Mitglieder in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für Streiks ausgesprochen.

Fokus auf Kurzstreckenflotte

Jens Ritter betonte, dass die Lufthansa-Crews vorrangig an der Stabilisierung der Kurzstreckenflotte interessiert seien und an dieser Stelle konkrete Zusagen erwarten. Tarifliche Themen zur Alters- und Übergangsversorgung müssten hierfür zunächst geklärt sein.

Im Rahmen des kürzlich vorgestellten Sommerflugplans für das Inland wird die Lufthansa aus Kostengründen pro Woche rund 50 Flüge zu den Drehkreuzen Frankfurt und München reduzieren. Eine vollständige Einstellung innerdeutscher Strecken ist nicht vorgesehen. (APA / red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



