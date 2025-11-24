British Airways: Neue Direktverbindung Graz–London

Die British Airways-Tochter BA Euroflyer startet am Freitag, 21. November 2025, eine neue Direktverbindung zwischen Graz und London Gatwick. Der Flug wird ab sofort jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag angeboten. BA Euroflyer verfügt über mehr als 20 Flugzeuge und bedient rund 45 Kurz- und Mittelstreckenflüge ab London Gatwick, darunter seit Kurzem auch Graz und Rabat in Marokko.

Bedeutung für Wirtschaft und Tourismus

Rund 70 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Industrie und Tourismus empfingen den Erstflug am Graz Airport. Karen Hilton, Managing Director of BA Euroflyer, betonte, dass die Verbindung die einzige Direktverbindung zwischen Graz und London darstellt und KundInnen mehr Auswahl für Geschäfts- und Privatreisen sowie Besuche von Angehörigen bietet.

Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Graz Airport betonte im Rahmen des Erstflugs: „Das ist ein guter Tag für den Graz Airport und seine Fluggäste! Die London-Verbindung ist für alle Passagiersegmente ein großer Gewinn: Da wären natürlich Touristen und Geschäftsreisende von beiden Seiten zu nennen, aber auch das Segment vfr (visit friends & relatives / Besuch von Angehörige und Freunden), für die ein ersehntes Wiedersehen nun so viel einfacher wird.“Auch Wolfgang Malik, Eigentümervertreter des Graz Airport, bezeichnete die Verbindung als strategisch wichtigen Schritt zur Stärkung der Standortqualität und der touristischen Angebote der Region.

Über British Airways:

British Airways ist Mitglied der oneworld-Allianz, die 15 führende Fluggesellschaften weltweit vereint. Die Allianz verpflichtet sich zu hohen Service- und Komfortstandards und bedient nahezu 1.000 Ziele weltweit.

Weitere Informationen unter: www.britishairways.com (red)