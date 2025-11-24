ANA startet Kampagne für kostenlose Inlandsflüge in Japan

All Nippon Airways (ANA) und die Japan National Tourism Organization (JNTO) starten eine Kampagne für BesucherInnen aus Österreich und Europa. Economy-Tarifbuchungen sind berechtigt für bis zu zwei kostenlose* Inlandsflüge innerhalb des ANA-Streckennetzes. Die Aktion läuft vom 24. November 2025 bis 31. Jänner 2026.

Kern der Kampagne ist der „Stopover & Add-on Free Fare“. KundInnen und Reisebüros können individuelle Reiserouten mit mehreren Zwischenstopps zusammenstellen, ohne dass zusätzliche Tarifkosten* in der Economy Class anfallen. Das Angebot ergänzt das bestehende Add-on Free Fare und ermöglicht Verbindungen zwischen Metropolen wie Tokio oder Kyoto und weniger bekannten Regionen wie Tohoku, Kyushu oder Okinawa.

Hintergrund und Ziele der Kampagne

ANA betreibt mit über 40 Zielen das größte Inlands-Streckennetz Japans. Die Kampagne soll die Erkundung regionaler Ziele erleichtern und gleichzeitig den Tourismus in stark frequentierten Städten wie Tokio, Osaka oder Kyoto entlasten. 2024 besuchten knapp 37 Mio. internationale Gäste Japan. Obwohl mehr als 90% der Befragten angeben, regionale Gebiete besuchen zu wollen, haben weniger als 10% dies tatsächlich getan.

Die Aktion gilt ausschließlich für Economy-Tarifbuchungen aus Österreich und Europa. Nach dem 31. Jänner 2026 prüft ANA die Tarifbedingungen basierend auf Marktbedingungen, Kundenbedürfnissen und Auswirkungen auf den Tourismus in weniger besuchten Regionen.

Weitere Informationen unter: www.ana.co.jp (red)