Spontane Reisen mit Überraschungseffekt: Austrian Airlines startet mit „Austrian Surprise“ eine Blind Booking-Aktion rund um den Black Friday. KundInnen wählen unter www.austrian-surprise.com zunächst ein Reisethema wie "Sonnenziele", "Einfach sehenswert" oder "Abenteuer Stadt", geben Reisedetails wie Zeitraum und Anzahl der ReiseteilnehmerInnen ein und erfahren das konkrete Ziel erst nach der Buchung. Je offener man für die Destination ist, desto günstiger wird die Reise.

Die Preise sind natürlich deutlich günstiger sonst als auf www.austrian.com, und die Tickets sind auch kurzfristig buchbar, nämlich im Zeitraum von einem bis 42 Tage vor Abflug.

Aktionszeitraum und Reisethemen

Die Black Friday Aktion läuft vom 21. November bis 3. Dezember 2025. KundInnen können unter www.austrian-surprise.com ihr Reisethema wählen und sich von spannenden Zielen überraschen lassen:

Sonnenziele – ab 99 EUR

Einfach sehenswert – ab 89 EUR

Überraschend anders – ab 99 EUR

Kunst und Kultur – ab 99 EUR

Draußen erleben – ab 99 EUR

Shoppen ohne Ende – ab 109 EUR

Ganz romantisch – ab 109 EUR

Abenteuerstadt – ab 129 EUR

Party und Nachtleben – ab 149 EUR

Beispiel „Nur jetzt erleben“: Bereits ab 139EUR pro Person für Hin- und Rückflug in Economy oder Business können Reisende kurzfristig zu Zielen wie Larnaca, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, Valencia, Malaga oder Marrakesch starten. Zusätzliches Gepäck kann separat gebucht werden. (red)