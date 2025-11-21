Coral Travel präsentiert erweitertes Fernreiseportfolio für 2026

Coral Travel stellt den neuen Katalog „Ferne Länder 2026“ vor, der das Fernreiseportfolio deutlich erweitert. Auf 220 Seiten finden Reisebüros kompakt strukturierte Informationen zu Fernstreckenzielen, inklusive Hotelindex sowie Serviceübersicht zu Versicherungen, 1-Stopp-Transfer und Privattransfer-Optionen. „Der neue Katalog ist klar strukturiert, bietet alle relevanten Informationen auf einen Blick und fokussiert konsequent auf die Bedürfnisse der Reisebüros“, so Doris Oberkanins, Head of Sales & Marketing Österreich & CEE.

Fernstrecke gewinnt an Bedeutung

Coral Travel verzeichnet eine steigende Nachfrage im Fernreisebereich. Besonders die Malediven und Mauritius entwickeln sich zunehmend auch als Sommerdestinationen. „Wir sehen deutlich, dass klassische Winterziele im Sommer an Attraktivität gewinnen“, erklärt Hicabi Ayhan, Director Product Management. Die Erweiterung der Angebote eröffnet Reisebüros neue Vertriebsmöglichkeiten über das gesamte Jahr.

Neue Destinationen und exklusive Häuser

Mit Sri Lanka und Bali nimmt Coral Travel zwei neue asiatische Destinationen auf, jeweils mit 18 Hotels im Portfolio. In Sri Lanka werden unter anderem die Resorts Uga Bay und Uga Jungle Beach hervorgehoben, in Bali das Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Auf den Malediven setzt Coral Travel auf Differenzierung mit exklusiven Häusern wie Madifushi Private Island und dem Boutique Luxus Resort, die nur über Coral Travel und FERIEN Touristik buchbar sind.

Ausbau bestehender Regionen

In Thailand wird das Angebot auf Koh Samui, Koh Lanta und Koh Phi Phi erweitert. Neu ist das Outrigger Phi Phi Island, ergänzt durch weitere Garantie- und Exklusivhotels wie Island Escape by Burasari auf Coconut Island sowie Radisson RED Phuket Patong, TRIBE Phuket Patong und D Varee Jomtien Beach. In Vietnam liegt der Fokus auf der Region Da Nang/Lang Co/Hué, während die Seychellen insbesondere auf La Digue weiter gestärkt werden.

In der Karibik wurden neue Hotels in der Dominikanischen Republik aufgenommen, darunter Whala!urban Punta Cana (4*), Whala! Bavaro (4*), HM Bavaro Beach (Adults Only, 4*) und HM Alma de Bayahibe (Adults Only, 4*). Auch Mexiko und Kuba erfahren über FERIEN Touristik eine Erweiterung des Angebots.

Flexible Flugoptionen und Kombinationen

Darüber hinaus eröffnet Coral Travel neue Möglichkeiten für Rund- und Kombireisen. Im Charterbereich wurden Gabelflüge, unter anderem zwischen Bangkok und Phuket, eingeführt. Die Kooperationen mit Emirates und Etihad erweitern das Linienflugangebot zu den Emiraten, Malediven und Mauritius, ergänzt durch Condor-Verbindungen nach Malé, Mauritius, Bangkok und Phuket. Thailand kann ab sofort flexibel in verschiedenen Kombinationen bereist werden. (red)