Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

KM Malta Airlines führt neues Tool zur Gepäckverfolgung ein


Foto: CatwalkPhotos / shutterstock.com
Mit WorldTracer Self Service bietet KM Malta Airlines PassagierInnen künftig eine digitale Möglichkeit, verspätetes Gepäck selbst nachzuverfolgen.

KM Malta Airlines stärkt ihr Serviceangebot und setzt auf die neue SITA-Lösung WorldTracer Self Service (WTSS), die Reisenden eine deutlich erleichterte Nachverfolgung verspäteter Gepäckstücke ermöglicht. Sobald am Flughafen ein Baggage Report erstellt wurde, erhalten PassagierInnen einen persönlichen Link, über den sie jederzeit den aktuellen Status einsehen können. Das System zeigt in Echtzeit an, wann ein Gepäckstück gefunden, weitergeleitet und zugestellt wurde. Für die Airline bedeutet die Einführung weniger Rückfragen, optimierte Abläufe und eine transparentere Kommunikation zwischen Reisenden und FlughafenmitarbeiterInnen.

Digitale Nachverfolgung in Echtzeit

Über den Link mybag.aero/malta greifen PassagierInnen direkt auf ihren Report zu und sehen dieselben Informationen wie die operativen Teams der Airline. Da WTSS vollständig in die Gepäckprozesse von KM Malta Airlines integriert ist, werden alle Daten automatisch aktualisiert. NutzerInnen mit Apple-Geräten profitieren zusätzlich von der Apple-Find-My-Funktion, sofern ihr Gepäck mit einem AirTag versehen ist. Die Airline stärkt damit ihren Fokus auf Innovation, Effizienz und KundInnenservice. (red) 

  km malta airlines, malta airlines, gepäck, gepäckverlust, worldtracer, sita, gepäckverfolgung, flug

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



