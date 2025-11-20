tip

ÖBB präsentiert ersten modernisierten Railjet "Koralmjet"


Management der ÖBB bei der Pressekonferenz
Die ÖBB haben die erste vollständig modernisierte Railjet-Garnitur vorgestellt. Der „Koralmjet“ wird ab Dezember die neue Südbahnstrecke nutzen und markiert den Start eines umfassenden Upgrades aller 60 Railjets bis 2031.

Die ÖBB haben am Donnerstag in Wien die erste erneuerte Railjet-Garnitur präsentiert. Mit dem Upgrade sollen Technik, Komfort und Qualität deutlich verbessert werden. Insgesamt werden bis 2031 alle 60 bestehenden Railjets modernisiert – rund 15 Jahre nach ihrem ersten Einsatz und zur Halbzeit ihrer Lebensdauer.

„Mit dem Railjet-Upgrade erhöhen wir den Komfort und Qualitätsstandard in unseren Zügen deutlich, um unseren Fahrgästen maximalen Reisekomfort auf Schiene zu bieten“, sagt ÖBB-Chef Andreas Matthä. Die Modernisierung bestehender Garnituren sei zudem eine nachhaltige Alternative zu Neubeschaffungen.

„Koralmjet“ fährt über die neue Südbahn

Der erste modernisierte Zug erhält den Namen „Koralmjet“ und wird den Personenverkehr durch den neuen Koralmbahntunnel zwischen Graz und Klagenfurt eröffnen. Die feierliche Inbetriebnahme ist für 12. Dezember geplant.

Ab 14. Dezember verbindet der „Koralmjet“ Wien über Wiener Neustadt, Bruck/Mur, Graz und Klagenfurt weiter nach Villach, Spittal-Millstättersee und Lienz in Osttirol. Auf der neuen Koralmstrecke werden die Bahnhöfe Weststeiermark sowie St. Paul im Lavanttal zu zentralen Knotenpunkten. Neu ist außerdem der Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See. Am Flughafen Graz-Thalerhof wird der „Koralmjet“ hingegen nicht halten.

Optik, Komfort und Technik

Die modernisierten Railjets werden künftig auf Verbindungen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Italien eingesetzt. Die Erneuerung umfasst zahlreiche Verbesserungen:

  • neue Sitze in Erster und Zweiter Klasse, erneuerte Business Class
  • moderne Holzoptik und durchgehende Rückenlehnen für mehr Privatsphäre
  • größere Klapptische, zusätzliche Haltegriffe und verbesserte Fußstützen
  • neue Bodenbeläge
  • optimierte Kinderwagenabstellplätze
  • ein verbessertes Fahrgastinformationssystem

Das Design orientiert sich am Look & Feel der Railjet-Generation, die in den kommenden Jahren neu beschafft wird. (APA / red)

