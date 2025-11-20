Die ÖBB haben am Donnerstag in Wien die erste erneuerte Railjet-Garnitur präsentiert. Mit dem Upgrade sollen Technik, Komfort und Qualität deutlich verbessert werden. Insgesamt werden bis 2031 alle 60 bestehenden Railjets modernisiert – rund 15 Jahre nach ihrem ersten Einsatz und zur Halbzeit ihrer Lebensdauer.

„Mit dem Railjet-Upgrade erhöhen wir den Komfort und Qualitätsstandard in unseren Zügen deutlich, um unseren Fahrgästen maximalen Reisekomfort auf Schiene zu bieten“, sagt ÖBB-Chef Andreas Matthä. Die Modernisierung bestehender Garnituren sei zudem eine nachhaltige Alternative zu Neubeschaffungen.

„Koralmjet“ fährt über die neue Südbahn

Der erste modernisierte Zug erhält den Namen „Koralmjet“ und wird den Personenverkehr durch den neuen Koralmbahntunnel zwischen Graz und Klagenfurt eröffnen. Die feierliche Inbetriebnahme ist für 12. Dezember geplant.

Ab 14. Dezember verbindet der „Koralmjet“ Wien über Wiener Neustadt, Bruck/Mur, Graz und Klagenfurt weiter nach Villach, Spittal-Millstättersee und Lienz in Osttirol. Auf der neuen Koralmstrecke werden die Bahnhöfe Weststeiermark sowie St. Paul im Lavanttal zu zentralen Knotenpunkten. Neu ist außerdem der Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See. Am Flughafen Graz-Thalerhof wird der „Koralmjet“ hingegen nicht halten.

Optik, Komfort und Technik

Die modernisierten Railjets werden künftig auf Verbindungen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Italien eingesetzt. Die Erneuerung umfasst zahlreiche Verbesserungen:

neue Sitze in Erster und Zweiter Klasse, erneuerte Business Class

moderne Holzoptik und durchgehende Rückenlehnen für mehr Privatsphäre

größere Klapptische, zusätzliche Haltegriffe und verbesserte Fußstützen

neue Bodenbeläge

optimierte Kinderwagenabstellplätze

ein verbessertes Fahrgastinformationssystem

Das Design orientiert sich am Look & Feel der Railjet-Generation, die in den kommenden Jahren neu beschafft wird. (APA / red)