Sommer 2026: alltours baut Programm und Exklusivangebot aus

alltours startet mit dem bisher größten Sommerprogramm in der Unternehmensgeschichte. Reisende können aus mehr als 200 Destinationen wählen – vom Mittelmeer über Nordafrika bis hin zu Fernzielen wie Karibik, Mauritius, Seychellen oder Thailand. Besonders familienfreundliche All-inclusive-Angebote und Pauschalreisen sind weiterhin stark nachgefragt, da sie Planungssicherheit bei den Gesamtkosten bieten.

„Der Wunsch zu verreisen ist erneut sehr groß – zugleich spüren insbesondere Familien die gestiegenen Lebenshaltungskosten und müssen ihr Reisebudget anpassen. Deshalb haben wir das Segment preisgünstiger Pauschalreisen für Familien gezielt ausgebaut“, erklärt Willi Verhuven, Inhaber der Unternehmensgruppe alltours.

Das Programm setzt auf digitale und gedruckte Kataloge, die Reisebüros und Reisende gleichermaßen unterstützen. Erstmalig gibt es einen separaten Katalog für die Hotelmarken allsun und alltoura Club Hotels, die exklusiv über alltours buchbar sind.

Vielfältige Themenwelten

Das Sommerprogramm 2026 umfasst neun Themenwelten, die Reisende sowohl online als auch in rund 8.200 Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz buchen können:

Mallorca & westliches Mittelmeer

Türkei & östliches Mittelmeer

Griechenland & Zypern

Kanaren & Madeira

Nordafrika & Orient

Fernziele wie Dominikanische Republik, Mexiko, Kuba, Kapverden oder Malediven

Meer, Natur & Erleben

Bergwelten & Seen

allsun Hotels und alltoura Club Hotels

Neue Hotels & exklusive Angebote

Die Hotelmarken von alltours wachsen deutlich: alltoura Club Hotels: Acht neue Anlagen in vier Ländern, darunter Türkei, Griechenland, Tunesien und Bulgarien. Familien profitieren von großzügigen Familienzimmern und kostenfreien Aufenthalten für bis zu zwei Kinder. Neue Hotels sind u. a. das

alltoura Club Hotel Side Prenses (4-Sterne) und das alltoura Club Hotel Sunrise Bay & Spa (4-Sterne).

allsun Hotels: Drei neue All-inclusive-Hotels in Griechenland, darunter das 5-Sterne-Hotel Carolina Sun Beach auf Kreta. Die Marke wird 2026 mit 32 Hotels in Spanien, Griechenland und der Türkei vertreten sein.

Das Exklusiv-Partner-Programm bietet Familien- und Strandhotels, Fincas und Boutique Hotels auf Rhodos, Kreta, Korfu, Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria und in der Türkei – ausschließlich über alltours buchbar.

Frühbucherrabatte & beliebte Ziele

Der starke Frühbuchertrend der Vorjahre setzt sich fort: Bis zu 50% Frühbucherrabatt schaffen Buchungsanreize. Besonders beliebt sind Spanien, die Türkei und Griechenland. Pauschalreisen mit All-inclusive bleiben gefragt, weil sie Komfort, Sicherheit und planbare Gesamtkosten bieten (red)