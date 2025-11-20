| news | veranstalter » katalog
Sommer 2026: alltours baut Programm und Exklusivangebot aus
Für den Reisesommer 2026 erweitert alltours das Reiseprogramm auf über 200 Destinationen weltweit und setzt verstärkt auf preisbewusste Familien.
alltours startet mit dem bisher größten Sommerprogramm in der Unternehmensgeschichte. Reisende können aus mehr als 200 Destinationen wählen – vom Mittelmeer über Nordafrika bis hin zu Fernzielen wie Karibik, Mauritius, Seychellen oder Thailand. Besonders familienfreundliche All-inclusive-Angebote und Pauschalreisen sind weiterhin stark nachgefragt, da sie Planungssicherheit bei den Gesamtkosten bieten.
„Der Wunsch zu verreisen ist erneut sehr groß – zugleich spüren insbesondere Familien die gestiegenen Lebenshaltungskosten und müssen ihr Reisebudget anpassen. Deshalb haben wir das Segment preisgünstiger Pauschalreisen für Familien gezielt ausgebaut“, erklärt Willi Verhuven, Inhaber der Unternehmensgruppe alltours.
Das Programm setzt auf digitale und gedruckte Kataloge, die Reisebüros und Reisende gleichermaßen unterstützen. Erstmalig gibt es einen separaten Katalog für die Hotelmarken allsun und alltoura Club Hotels, die exklusiv über alltours buchbar sind.
Vielfältige Themenwelten
Das Sommerprogramm 2026 umfasst neun Themenwelten, die Reisende sowohl online als auch in rund 8.200 Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz buchen können:
- Mallorca & westliches Mittelmeer
- Türkei & östliches Mittelmeer
- Griechenland & Zypern
- Kanaren & Madeira
- Nordafrika & Orient
- Fernziele wie Dominikanische Republik, Mexiko, Kuba, Kapverden oder Malediven
- Meer, Natur & Erleben
- Bergwelten & Seen
- allsun Hotels und alltoura Club Hotels
Neue Hotels & exklusive Angebote
Die Hotelmarken von alltours wachsen deutlich: alltoura Club Hotels: Acht neue Anlagen in vier Ländern, darunter Türkei, Griechenland, Tunesien und Bulgarien. Familien profitieren von großzügigen Familienzimmern und kostenfreien Aufenthalten für bis zu zwei Kinder. Neue Hotels sind u. a. das
- alltoura Club Hotel Side Prenses (4-Sterne) und das alltoura Club Hotel Sunrise Bay & Spa (4-Sterne).
- allsun Hotels: Drei neue All-inclusive-Hotels in Griechenland, darunter das 5-Sterne-Hotel Carolina Sun Beach auf Kreta. Die Marke wird 2026 mit 32 Hotels in Spanien, Griechenland und der Türkei vertreten sein.
Das Exklusiv-Partner-Programm bietet Familien- und Strandhotels, Fincas und Boutique Hotels auf Rhodos, Kreta, Korfu, Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria und in der Türkei – ausschließlich über alltours buchbar.
Frühbucherrabatte & beliebte Ziele
Der starke Frühbuchertrend der Vorjahre setzt sich fort: Bis zu 50% Frühbucherrabatt schaffen Buchungsanreize. Besonders beliebt sind Spanien, die Türkei und Griechenland. Pauschalreisen mit All-inclusive bleiben gefragt, weil sie Komfort, Sicherheit und planbare Gesamtkosten bieten (red)
