LTA integriert Fluggastrechte in den Reiseschutz

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft (LTA) startet zum 1. Dezember 2025 mit umfassenden Optimierungen ihrer Reiseschutzprodukte. Neu ist die Integration der Fluggastrechte in die Tarife Basic, Flexible und All-in-One. Damit sind Versicherte nun bei Flugverspätungen, Annullierungen, verpassten Anschlussflügen oder verweigerter Beförderung abgesichert und erhalten Anspruch auf Entschädigungen von bis zu 600 EUR p.P. Die Durchsetzung der Ansprüche erfolgt automatisch in Kooperation mit dem Partner Passengers Friend, und die vollständigen Beträge werden ohne Abzüge an die Kundschaft ausgezahlt.

Mehr Flexibilität & neue Leistungsbausteine

Darüber hinaus reagiert LTA auf den wachsenden Wunsch nach flexibler Reiseabsicherung. Der Reiserücktrittsschutz umfasst nun auch unerwartete Ereignisse wie den Verlust von Reisedokumenten oder Funktionsstörungen an medizinischen Implantaten. Gleichzeitig werden die Abschlussfristen verkürzt: Für früh gebuchte Reisen liegt die Frist bei 14 Tagen vor Reisebeginn, kurzfristige Buchungen können bis zum Buchungstag oder innerhalb von vier Werktagen nach Abschluss abgesichert werden. Zusätzlich wurden die Kosten für Such-, Rettungs- und Bergungsmaßnahmen von 5.000 auf 15.000 EUR erhöht.

Moderate Beitragsanpassung & Jubiläumsrabatt

Zum 20-jährigen Bestehen passt LTA die Beiträge differenziert an – in einigen Tarifen sogar leicht nach unten. Zeitgleich gewährt das Unternehmen einen Jubiläumsrabatt von 10% auf ausgewählte Jahrestarife (All-in-One und Flexible-Module, ausgenommen Golfversicherung und Travel & Home) für Neuabschlüsse zwischen 1. Dezember 2025 und 31. März 2026.

Mit diesen Neuerungen unterstreicht LTA das Ziel, KundInnen von der Buchung bis zur Rückkehr umfassend abzusichern – auch bei unvorhergesehenen Zwischenfällen während der Reise.

Weitere Informationen unter: www.lta-reiseschutz.de (red)