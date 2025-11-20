TUI Care Foundation stärkt ländlichen Tourismus in Albanien

Die TUI Care Foundation startet mit TUI Futureshapers Albania ein Programm zur Stärkung des ländlichen Tourismus in Albanien. Ziel ist es, Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) in strukturschwachen Regionen zu fördern, die bisher nur begrenzt vom wachsenden Tourismussektor profitieren.

Schulungen und Unterstützung

In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und umgesetzt vom Institut für nachhaltige Entwicklung in Tourismus und Landwirtschaft (ISDTA) erhalten 200 KKMU aus den Bereichen Gastgewerbe, Agrotourismus und Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren Schulungen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden Mitarbeitende in Gastgewerbe, Gastronomie, Lebensmittelsicherheit, Abfallwirtschaft und Kundenservice geschult. So sollen die Servicequalität, die Resilienz der Unternehmen und das touristische Angebot in den ländlichen Regionen verbessert werden.

Individuelle Hilfsmaßnahmen

Das Programm startet mit einer Bestandsaufnahme der ländlichen Tourismusunternehmen, um Schwachstellen in Service und Betriebsabläufen zu erkennen. Darauf aufbauend erhalten die Betriebe Einzelcoachings, Gruppenworkshops und Business-to-Business-Veranstaltungen (B2B). Werbeaktivitäten erhöhen zusätzlich die Sichtbarkeit der teilnehmenden Unternehmen und erleichtern den Marktzugang.

Nachhaltigkeit und ganzjähriger Tourismus

TUI Futureshapers Albania ergänzt die Initiative „GIZ Albanien – Nachhaltige ländliche Entwicklung“ und fördert den Tourismus über die Sommersaison hinaus. Gleichzeitig trägt das Programm zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zum langfristigen Wirtschaftswachstum in ländlichen Gemeinden bei. Die Initiative ist Teil des globalen TUI Futureshapers Programms, das Projekte in 17 Reisezielen weltweit unterstützt. (red)