tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Costa Serena: Zwei neue Asien-Routen für 2026


Costa Serena - neue Asienreisen 2026
Costa Kreuzfahrten erweitert im kommenden Jahr sein Asien-Programm um zwei neue 11-tägige Routen die durch Südkorea, Japan und China führen.

Costa Kreuzfahrten baut sein Angebot in Ost- und Südostasien weiter aus und präsentiert ergänzend zum bereits laufenden Programm in Südostasien neue Highlights an Bord der Costa Serena. Zum einen startet am 1. Juni 2026 eine 11-tägige Route, die Gäste von Südkorea über Japan bis nach China führt. Ab 7. Oktober 2026 folgt eine weitere 11-tägige Japanreise, die in Tokio beginnt und bis nach Hokkaido verläuft. Ergänzt wird das Programm durch eine 66-tägige Weltreise, die im Oktober 2026 in Tokio startet und über Asien und Ozeanien bis nach Südamerika führt, bevor sie in Buenos Aires endet. 

Fly-&-Cruise-Anbindung ab Österreich: 
Beide Reisen sind über Fly-&-Cruise-Pakete auch ab Österreich zugänglich, was eine bequeme Anreise zur Costa Serena ermöglicht.

Route 1 ab 1. Juni 2026

Die erste 11-tägige Route beginnt in Seoul (Incheon) und führt weiter nach Busan. Anschließend stehen mehrere japanische Städte auf dem Fahrplan: Sasebo, Yatsushiro, Kagoshima und Nagasaki. Den Abschluss bildet eine Übernachtung in Shanghai. Die Reise verbindet urbane Zentren, traditionelle Tempelorte und landschaftliche Eindrücke aus drei Ländern des Fernen Ostens.

Route 2 ab 7. Oktober 2026

Die zweite Route startet in Tokio (Yokohama) und führt über Kobe mit einem Übernachtaufenthalt weiter nach Kochi, Kagoshima und Nagasaki. Ein Zwischenstopp in Busan ergänzt die Reise, bevor das Schiff Kurs auf Kanazawa und schließlich auf Hakodate in Hokkaido nimmt. Die Route zeigt Japan im Herbst, wenn Städte, Gärten und Küstenregionen besonders farbenreich auftreten.

Weltreise im Herbst 2026

Für Oktober 2026 ist zudem eine 66-tägige Weltreise geplant. Sie startet am 18. Oktober in Tokio, führt über drei Kontinente und 26 Ziele in 15 Ländern und endet in Buenos Aires. Die Costa Serena wurde umfassend überarbeitet und verfügt nun über modernisierte Kabinen und Suiten, neu gestaltete Pool- und Außenbereiche sowie einen überarbeiteten Food Court. Ergänzend wurden zusätzliche Bereiche für Erholung und Unterhaltung geschaffen.(red) 

  costa, costa kreuzfahrten, schiff, kreuzfahrt, route, kreuzfahrt 2026, costa serena, serena, asienroute, japan

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
20 November 2025

16:00
The Red Sea verstärkt Präsenz im DACH-Raum
15:37
ÖBB präsentiert ersten modernisierten Railjet "Koralmjet"
15:01
Sommer 2026: alltours baut Programm und Exklusivangebot aus
14:39
LTA integriert Fluggastrechte in den Reiseschutz
11:01
TUI Care Foundation stärkt ländlichen Tourismus in Albanien
10:35
Costa Serena: Zwei neue Asien-Routen für 2026
10:00
Hurtigruten startet Black-Friday-Angebot für die Nordkap-Linie

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.