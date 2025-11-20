tip

Hurtigruten startet Black-Friday-Angebot für die Nordkap-Linie


MS Nordlys
Hurtigruten bietet zum Black Friday reduzierte Preise für die Nordkap-Linie ab Oslo – mit Buchungsmöglichkeiten für Reisen zwischen Dezember 2025 und April 2026.

Hurtigruten hat zum Black Friday eine neue Preisaktion für die Nordkap-Linie ab Oslo angekündigt. Für Abfahrten vom 1. Dezember 2025 bis 30. April 2026 ist die 15-tägige Seereise ab 2.222 EUR pro Person buchbar.

Route bis zum Nordkap und zurück

Die Reise an Bord der MS Trollfjord führt von Oslo entlang der norwegischen Küste bis zum Nordkap und zurück. Unterwegs werden Städte wie Trondheim und Tromsø angesteuert, zudem überqueren Gäste den Polarkreis und erleben die Winterlandschaften Nordnorwegens. Während der Nordlicht-Saison bis zum 31. März gilt weiterhin das Nordlichtversprechen von Hurtigruten. 

Alle Reisen werden von einem deutschsprachigen ExpertInnen-Team begleitet, das Informationen zu Natur, Kultur und Geschichte vermittelt – an Bord sowie bei optionalen Ausflügen an Land. Kulinarisch erwartet ReisendeR die „Norway’s Coastal Kitchen“, die regionale Zutaten und Produkte aus den Küstenorten Norwegens in den Mittelpunkt stellt.

Details zum Black-Friday-Angebot

Das Angebot umfasst die Seereise ab 2.222 EUR pro Person in einer Garantiekabine. Flüge sowie An- und Abreisepakete können auf Wunsch hinzugebucht werden. Der Buchungszeitraum läuft vom 21. November bis 5. Dezember 2025 und gilt für Abfahrten zwischen 1. Dezember 2025 und 30. April 2026. Mitglieder des 1893 Ambassador Programms erhalten vorab exklusiven Zugriff im Rahmen eines Pre-Sale.

Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.com (red) 

  hurtigruten, schiff, schiffsreise, black friday, black friday 2025, buchungsaktion, buchungsangebot, nordkap, nordkap-linie

