Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Bentour Reisen mit neuer Verbandspräsenz in SRV und DRV


Deniz Ugur und Songül Göktas-Rosati
In den Vorständen von SRV und DRV vertreten, stärkt Bentour Reisen seine Präsenz in der europäischen Tourismusbranche.

Im Rahmen der Generalversammlung des Schweizer Reise-Verbands (SRV) am 18. November 2025 in Strassburg wurde Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen, in den Vorstand gewählt. Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung hat der SRV ein eigenes Ressort „Digitalisierung“ geschaffen, das nun von Ugur übernommen wird. Ziel ist es, den technologischen Wandel innerhalb der Branche stärker zu bündeln. Ugur betont, dass Digitalisierung stets einen konkreten Nutzen bieten müsse – für Reisebüros, Veranstalter und Gäste. Im Fokus stehen vereinfachte Prozesse, sinnvoll eingesetzte Daten und der Erhalt der persönlichen Beratung als zentralem Bestandteil des Reisevertriebs.

Vertretung auch im DRV-Vorstand

Bereits am 10. Oktober 2025 wurde Songül Göktas-Rosati, Geschäftsführerin Deutschland von Bentour Reisen, im Rahmen der turnusgemäßen Wahlen beim DRV-Hauptstadtkongress in Berlin in den Vorstand des Deutschen Reiseverbands (DRV) gewählt. Sie repräsentiert dort die Säule der mittelständischen Reiseveranstalter (Säule C).

Starke Präsenz im deutschsprachigen Markt

Mit den Vorstandsmandaten in SRV und DRV ist Bentour Reisen nun in beiden wichtigsten Branchenverbänden der Schweiz und Deutschlands vertreten. Das Unternehmen unterstreicht damit seine Position als relevanter Player im deutschsprachigen Markt und als Stimme der mittelständischen Veranstalter. (red)

Foto: privat

