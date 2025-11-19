| news | schulung » destination
Karibik-Webinar: Honeymoon, Wellness & Adults-Only
Die Arbeitsgemeinschaft Karibik e.V. lädt Reisebüroprofis am 4. Dezember 2025 zum kostenlosen Webinar über Honeymoon, Wellness und Adults-Only-Urlaub in der Karibik ein.
Die Arbeitsgemeinschaft Karibik e.V. (AGK) veranstaltet am 4. Dezember 2025 um 9:00 Uhr ein kostenfreies Webinar mit dem Schwerpunkt auf Honeymoon, Wellness und Adults-Only-Urlaub in der Karibik. Teilnehmende erhalten praxisnahe Tipps, lernen aktuelle Produkte kennen und erfahren, welche Inseln und Resorts sich besonders für romantische oder entspannte Erwachsenen-Urlaube eignen.
Auch erfahrene Fachkräfte können Neues zu Trends, Zielgruppen und Beratungsmöglichkeiten entdecken. Erfahrene Partner aus der Region – darunter Hotels, Veranstalter und Tourismusvertretungen – geben ihr Know-how weiter und teilen konkrete Verkaufsempfehlungen für die kommende Saison.
Details und Anmeldung:
- Datum: 4. Dezember 2025
- Uhrzeit / Dauer: ab 09:00 Uhr / etwa 45 Minuten
Wichtig: Damit das Webinar pünktlich starten kann, wird darum gebeten sich 5 Minuten vor Beginn einzuwählen.
Anmeldung zur kostenfrei Online-Schulung HIER (red)
agk, karibik, arbeitsgemeinschaft karibik, online-schulung, webinar, einladung, destinationsschulung, termin, kalender, agents
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
19 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Webinar-Einladung: Die North York Moors entdecken
Im Rahmen des Webinars informieren...
-
Start der Silversea-Karibiksaison: Vier Schiffe, 33 Reisen
Silversea startet mit vier Schiffen...
-
Virginia: Lichterglanz und Feuerwerk zur Vorweihnachtszeit
Zur Vorweihnachtszeit präsentiert Virginia historische...
-
Texas: Highlights und Neueröffnungen 2026
2026 wird für Texas ein...
-
Nach US-Shutdown: Flugverkehr kehrt zum Normalbetrieb zurück
Nach dem Ende der Haushaltssperre...