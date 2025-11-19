tip

Karibik-Webinar: Honeymoon, Wellness & Adults-Only


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Die Arbeitsgemeinschaft Karibik e.V. lädt Reisebüroprofis am 4. Dezember 2025 zum kostenlosen Webinar über Honeymoon, Wellness und Adults-Only-Urlaub in der Karibik ein.

Die Arbeitsgemeinschaft Karibik e.V. (AGK) veranstaltet am 4. Dezember 2025 um 9:00 Uhr ein kostenfreies Webinar mit dem Schwerpunkt auf Honeymoon, Wellness und Adults-Only-Urlaub in der Karibik. Teilnehmende erhalten praxisnahe Tipps, lernen aktuelle Produkte kennen und erfahren, welche Inseln und Resorts sich besonders für romantische oder entspannte Erwachsenen-Urlaube eignen.

Auch erfahrene Fachkräfte können Neues zu Trends, Zielgruppen und Beratungsmöglichkeiten entdecken. Erfahrene Partner aus der Region – darunter Hotels, Veranstalter und Tourismusvertretungen – geben ihr Know-how weiter und teilen konkrete Verkaufsempfehlungen für die kommende Saison.

Details und Anmeldung:
  • Datum: 4. Dezember 2025
  • Uhrzeit / Dauer: ab 09:00 Uhr / etwa 45 Minuten

Wichtig: Damit das Webinar pünktlich starten kann, wird darum gebeten sich 5 Minuten vor Beginn einzuwählen.

Anmeldung zur kostenfrei Online-Schulung HIER (red)

