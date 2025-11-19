nicko cruises präsentiert neue Vasco da Gama-Routen 2027

Für die Saison 2027 erweitert nicko cruises das Angebot an Hochseereisen an Bord der Vasco da Gama. Die neuen Routen reichen von der Ostsee über Norwegen und Island bis zum Mittelmeer. Viele Abfahrten starten und enden in Deutschland, wodurch eine bequeme An- und Abreise ohne Flug möglich ist.

Ostsee und Nordland

Die Ostsee-Routen dauern jeweils 15 Tage und starten in Kiel (16.06. bzw. 18.08.2027). Stationen sind Hansestädte wie Riga, Tallinn und Danzig sowie kleinere Küstenorte wie Klaipėda, Bornholm oder Visby. Kopenhagen, Stockholm und Helsinki vermitteln Einblicke in lokale Kultur, Architektur und Geschichte. Längere Liegezeiten ermöglichen ausgedehnte Besuche, Spaziergänge und Museumsaufenthalte.

Die nordischen Routen umfassen 12 bis 20 Tage und führen entlang der norwegischen Küste mit Fjorden wie Geirangerfjord, Lysefjord oder Sognefjord. Eine Route führt nach Island (15.07.–03.08.2027), mit Stopps in Reykjavík, Akureyri, Seyðisfjörður und auf den Westmännerinseln. Highlights sind Mitternachtssonne, kleine Hafenorte, Naturwunder, Wasserfälle und Vulkane.

Westeuropa und Mittelmeer

Routen entlang der britischen und irischen Küsten dauern 17 bis 18 Tage. Stationen sind u. a. Portsmouth, Fowey, Cobh, Dublin, Liverpool, Belfast, Greenock und Edinburgh. Die Reisen verbinden große Städte und kleinere Küstenorte, mit Zeit für Ausflüge in die Umgebung.

Im Mittelmeer stehen Reisen zu Balearen, spanischen Festlandhäfen und Portugal auf dem Programm. Die Schlagerkreuzfahrt vom 22.–27.10.2027 bietet Live-Auftritte von Künstlern wie Thomas Anders, Vincent Gross, Sonia Liebing und voXXclub. Eine weitere Mittelmeer-Reise (27.10.–04.11.2027) führt von Mallorca über Menorca, Ibiza, Alicante, Cartagena, Motril bis Lissabon.

An Bord der Vasco da Gama

Die Vasco da Gama bietet Platz für rund 1.000 Passagiere und eine persönliche Atmosphäre. An Bord gibt es fünf Restaurants, sieben Bars und Lounges, einen beheizbaren Hauptpool, den Oasis Pool, Fitness- und Sportmöglichkeiten sowie einen großzügigen Wellnessbereich. Kabinen reichen von Innenkabinen über Außenkabinen mit Fenster oder Balkon bis zu Suiten von 16 bis 102 m². Flexible Tischzeiten und unterschiedliche Gastronomiekonzepte ermöglichen individuelle Urlaubserlebnisse.

Katalogbestellung und weitere Informationen: Alle Reisen sind ab sofort buchbar. Der neue Katalog „Seereisen 2027“ kann HIER kostenfrei bestellt oder online eingesehen werden. Weitere Informationen erhalten Reisebüros über die Agentur-Hotline +49 (0)711 / 24 89 80 555 oder auf www.gemeinsamaufkurs.de (red)