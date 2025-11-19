Webinar-Einladung: Die North York Moors entdecken

Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, um 9:30 Uhr lädt ein Webinar dazu ein, den North York Moors Nationalpark näher kennenzulernen. Die 45-minütige Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Agents und vermittelt detaillierte Informationen über die Region, von Englands größtem Heidemoor bis zu den Küstenstädten und Stränden.

Das Programm umfasst allgemeine Reisehinweise, eine Vorstellung der North York Moors sowie ein Fragen- und Antwortsegment, in dem individuelle Anliegen der Teilnehmer geklärt werden können. Das Webinar wird in englischer Sprache abgehalten. Nach der Teilnahme erhalten registrierte Gäste eine Aufzeichnung sowie weitere hilfreiche Informationen.

Datum: Mittwoch, 3. Dezember 2025

Mittwoch, 3. Dezember 2025 Uhrzeit: 9:30 Uhr

9:30 Uhr Dauer: 45 Minuten

Die Anmeldung erfolgt online - Link dazu HIER - alle registrierten Teilnehmer erhalten im Anschluss die Zugangsdaten. (red)