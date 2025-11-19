tip

Webinar-Einladung: Die North York Moors entdecken


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Im Rahmen des Webinars informieren ExpertInnen über den Nationalpark North York Moors in England, seine Landschaften, Freizeitmöglichkeiten und praktische Hinweise für Reisende.

Am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, um 9:30 Uhr lädt ein Webinar dazu ein, den North York Moors Nationalpark näher kennenzulernen. Die 45-minütige Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Agents und vermittelt detaillierte Informationen über die Region, von Englands größtem Heidemoor bis zu den Küstenstädten und Stränden.

Das Programm umfasst allgemeine Reisehinweise, eine Vorstellung der North York Moors sowie ein Fragen- und Antwortsegment, in dem individuelle Anliegen der Teilnehmer geklärt werden können. Das Webinar wird in englischer Sprache abgehalten. Nach der Teilnahme erhalten registrierte Gäste eine Aufzeichnung sowie weitere hilfreiche Informationen.

  • Datum: Mittwoch, 3. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 9:30 Uhr
  • Dauer: 45 Minuten

Die Anmeldung erfolgt online - Link dazu HIER - alle registrierten Teilnehmer erhalten im Anschluss die Zugangsdaten. (red)

