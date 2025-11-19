Top-Ziele für Solo-Reisen - Ranking von TUI Musement

Solo-Reisen gewinnen an Bedeutung und spiegeln gesellschaftliche Entwicklungen wider. Laut Eurostat ist die Zahl der Einpersonenhaushalte in Europa in den vergangenen zehn Jahren um fast 17% gestiegen, während die Gesamtzahl der Haushalte um 5,8% zunahm. Dieser Trend zeigt sich auch im Reisebereich: Immer mehr Menschen planen ihren Urlaub alleine. Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok finden sich unter dem Hashtag #solotravel mehrere Millionen Beiträge.

Top-Ziele für Alleinreisende

TUI Musement hat Bewertungen von Aktivitäten analysiert, die zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 30. September 2025 von Alleinreisenden gebucht wurden. Berücksichtigt wurden Destinationen mit mindestens 100 Bewertungen. Die Ergebnisse zeigen Reiseziele, die Sicherheit, Kultur, Natur und soziale Begegnungsmöglichkeiten vereinen.

Liverpool, Vereinigtes Königreich: Liverpool belegt mit einer Durchschnittsbewertung von 9,68/10 den ersten Platz. Die Stadt punktet mit kulturellem Angebot und einer offenen Atmosphäre. Empfohlene Aktivität: Liverpool FC Stadiontour

Lissabon, Portugal: Lissabon erreicht 9,03/10 und überzeugt mit historischem Zentrum, Aussichtspunkten und Ausflügen in umliegende Regionen. Empfohlene Aktivität: Das Beste von Lissabon – Rundgang

Bangkok, Thailand: Bangkok erzielt 9,02/10. Die Stadt verbindet moderne Infrastruktur mit traditioneller Kultur und ist ein etablierter Ausgangspunkt für Südostasien. Empfohlene Aktivität: Halbtägige geführte Tour durch Bangkoks Kanäle und Chinatown

Wien, Österreich: Mit 9,00/10 liegt Wien auf Platz vier. Sehenswürdigkeiten wie Schloss Schönbrunn sowie die kompakte Innenstadt bieten ideale Bedingungen für Solo-Reisende. Empfohlene Aktivität: Besuch des Schlosses Schönbrunn

Weitere Platzierungen im Ranking

Krabi, Thailand – 8,97/10: Bekannt für Strände und Naturerlebnisse. Empfohlene Aktivität: Khao Sok Fluss-Rafting mit Elefantenauffangstation und Mittagessen

Karpathos, Griechenland – 8,96/10: Ruhige Insel zwischen Kreta und Rhodos mit authentischen Dörfern. Empfohlene Aktivität: Dorf-Tour mit Abendessen bei Sonnenuntergang

Bali, Indonesien – 8,93/10: Tempel, Reisterrassen und Wellness-Angebote prägen das Reiseziel. Empfohlene Aktivität: Ganztagestour mit Besuch der Reisterrassen von Jatiluwih

Barcelona, Spanien – 8,87/10: Architektur, Stadtführungen und Gruppenangebote fördern Begegnungen. Empfohlene Aktivität: Kleingruppenführung durch die Sagrada Familia

Khao Lak, Thailand – 8,86/10: Beliebt für Tauchspots, Natur und Aktivprogramme. Empfohlene Aktivität: Ganztagestour in der Phang-Nga-Bucht

London, Vereinigtes Königreich – 8,85/10: Gute Infrastruktur und zahlreiche Sehenswürdigkeiten machen London zu einem klassischen Solo-Reiseziel. Empfohlene Aktivität: Geführter Stadtrundgang durch London

Über TUI Musement:

TUI Musement ist ein globaler Anbieter von Touren und Aktivitäten. Das Unternehmen bietet Erlebnisse, Transfers sowie mehrtägige Reisen an. Die Produkte werden über TUI Websites und Apps, lokale Teams sowie internationale B2B-Partner vertrieben. Weltweit beschäftigt TUI Musement rund 7.000 Mitarbeitende.

Weitere Informationen unter: www.tuimusement.com (red)