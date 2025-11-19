| news | veranstalter
Top-Ziele für Solo-Reisen - Ranking von TUI Musement
Eine Analyse von Bewertungen zeigt, welche Städte und Regionen bei Alleinreisenden besonders gut ankommen. Liverpool führt die Liste an, gefolgt von Lissabon und Bangkok.
Solo-Reisen gewinnen an Bedeutung und spiegeln gesellschaftliche Entwicklungen wider. Laut Eurostat ist die Zahl der Einpersonenhaushalte in Europa in den vergangenen zehn Jahren um fast 17% gestiegen, während die Gesamtzahl der Haushalte um 5,8% zunahm. Dieser Trend zeigt sich auch im Reisebereich: Immer mehr Menschen planen ihren Urlaub alleine. Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok finden sich unter dem Hashtag #solotravel mehrere Millionen Beiträge.
Top-Ziele für Alleinreisende
TUI Musement hat Bewertungen von Aktivitäten analysiert, die zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 30. September 2025 von Alleinreisenden gebucht wurden. Berücksichtigt wurden Destinationen mit mindestens 100 Bewertungen. Die Ergebnisse zeigen Reiseziele, die Sicherheit, Kultur, Natur und soziale Begegnungsmöglichkeiten vereinen.
Liverpool, Vereinigtes Königreich: Liverpool belegt mit einer Durchschnittsbewertung von 9,68/10 den ersten Platz. Die Stadt punktet mit kulturellem Angebot und einer offenen Atmosphäre. Empfohlene Aktivität: Liverpool FC Stadiontour
Lissabon, Portugal: Lissabon erreicht 9,03/10 und überzeugt mit historischem Zentrum, Aussichtspunkten und Ausflügen in umliegende Regionen. Empfohlene Aktivität: Das Beste von Lissabon – Rundgang
Bangkok, Thailand: Bangkok erzielt 9,02/10. Die Stadt verbindet moderne Infrastruktur mit traditioneller Kultur und ist ein etablierter Ausgangspunkt für Südostasien. Empfohlene Aktivität: Halbtägige geführte Tour durch Bangkoks Kanäle und Chinatown
Wien, Österreich: Mit 9,00/10 liegt Wien auf Platz vier. Sehenswürdigkeiten wie Schloss Schönbrunn sowie die kompakte Innenstadt bieten ideale Bedingungen für Solo-Reisende. Empfohlene Aktivität: Besuch des Schlosses Schönbrunn
Weitere Platzierungen im Ranking
- Krabi, Thailand – 8,97/10: Bekannt für Strände und Naturerlebnisse. Empfohlene Aktivität: Khao Sok Fluss-Rafting mit Elefantenauffangstation und Mittagessen
- Karpathos, Griechenland – 8,96/10: Ruhige Insel zwischen Kreta und Rhodos mit authentischen Dörfern. Empfohlene Aktivität: Dorf-Tour mit Abendessen bei Sonnenuntergang
- Bali, Indonesien – 8,93/10: Tempel, Reisterrassen und Wellness-Angebote prägen das Reiseziel. Empfohlene Aktivität: Ganztagestour mit Besuch der Reisterrassen von Jatiluwih
- Barcelona, Spanien – 8,87/10: Architektur, Stadtführungen und Gruppenangebote fördern Begegnungen. Empfohlene Aktivität: Kleingruppenführung durch die Sagrada Familia
- Khao Lak, Thailand – 8,86/10: Beliebt für Tauchspots, Natur und Aktivprogramme. Empfohlene Aktivität: Ganztagestour in der Phang-Nga-Bucht
- London, Vereinigtes Königreich – 8,85/10: Gute Infrastruktur und zahlreiche Sehenswürdigkeiten machen London zu einem klassischen Solo-Reiseziel. Empfohlene Aktivität: Geführter Stadtrundgang durch London
Über TUI Musement:
TUI Musement ist ein globaler Anbieter von Touren und Aktivitäten. Das Unternehmen bietet Erlebnisse, Transfers sowie mehrtägige Reisen an. Die Produkte werden über TUI Websites und Apps, lokale Teams sowie internationale B2B-Partner vertrieben. Weltweit beschäftigt TUI Musement rund 7.000 Mitarbeitende.
Weitere Informationen unter: www.tuimusement.com (red)
tui, tui musement, musement, ranking, soloreisen, solo-reisen, alleinreisen, alleinreisende, analyse
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
19 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Bentour Reisen mit neuer Verbandspräsenz in SRV und DRV
In den Vorständen von SRV...
-
Ruefa startet Frühbucher-Kampagne für Sommer 2026
Ruefa eröffnet die Frühbucher-Saison für...
-
Hauser Exkursionen präsentiert Magalog 2026
Der neue Magalog 2026 von...
-
G Adventures startet "Change Makers 2026"
Mit „Change Makers 2026“ startet...
-
Starway Awards 2025: Coral Travel ehrt Top-Reisebüros
Coral Travel & Ferien Touristik...