Start der Silversea-Karibiksaison: Vier Schiffe, 33 Reisen
Silversea startet mit vier Schiffen und 33 Routen in die Karibik- und Mittelamerika-Saison 2025/26 und bietet vielfältige Reiseerlebnisse in 19 Ländern.
Silversea eröffnet mit der Silver Shadow ihre Karibik- und Mittelamerika-Saison 2025/26. Bis zum 5. März 2026 stehen 33 Reisen zwischen sieben und 21 Tagen zur Auswahl. Insgesamt steuern die Schiffe 32 Reiseziele in 19 Ländern an, darunter sowohl etablierte Häfen als auch kleinere Destinationen. Aufgrund ihrer geringeren Größe laufen die Schiffe auch Orte an, die größeren Schiffen nicht zugänglich sind, wie Little Bay auf Montserrat und Les Saintes auf Guadeloupe. Das Kulinarikprogramm S.A.L.T. bietet Einblicke in die regionale Küche.
Vier Schiffe in der Region unterwegs
In der Saison 2025/2026 sind die Silver Ray, Silver Spirit, Silver Shadow und Silver Dawn in der Karibik und Mittelamerika im Einsatz. Die Flotte verbindet eine elegante Atmosphäre, personalisierten Service und eine familiäre Bordkultur. An Land erwarten Reisende Naturerlebnisse, Strände und das kulturelle Erbe der verschiedenen Inseln.
Auswahl kommender Silversea-Routen
Silver Ray – Fort Lauderdale–Fort Lauderdale – 2.–12. Dezember 2025: Die zehntägige Ostkaribik-Route führt nach San Juan, St. John (Amerikanische Jungferninseln), Gustavia (St. Barts), St. Kitts (Basseterre) und Road Town (Tortola). Seetage bieten Erholungsmöglichkeiten sowie S.A.L.T.-Kochkurse.
Silver Ray – Fort Lauderdale–Fort Lauderdale – 27. Jänner–6. Februar 2026: Diese zehntägige Rundreise umfasst San Juan, St. John (US-Jungferninseln), St. Barts, St. Kitts und Nevis sowie Spanish Town auf den Britischen Jungferninseln. Zu den landschaftlichen Höhepunkten zählen Virgin Gorda und die Savannah Bay.
Silver Spirit – Bridgetown–Bridgetown – 8.–15. & 15.–22. Dezember 2025: Die zwei siebentägigen Routen verbinden St. Lucia, Martinique, St. Barts, Dominica, Grenada, St. Vincent und die Grenadinen. Die Ausflüge reichen von Naturerkundungen über kulinarische Angebote bis zu Aktivitäten auf und im Wasser.
Silver Shadow – Bridgetown–Phillipsburg – 12.–19. Februar 2026: Die siebentägige Reise führt zu acht Häfen, darunter Saint Vincent und die Grenadinen, die US-Jungferninseln, Antigua und Barbuda, St. Barts, Dominica und Trois Ilets auf Martinique. Neu im Programm ist „A Taste of Martinique“ mit Brennereibesuch, Kochkurs und Verkostung.
Silver Shadow – Phillipsburg–Phillipsburg – 19.–26. Februar 2026: Diese siebentägige Rundreise ab Saint Maarten besucht St. John’s, St. Thomas, Montserrat, St. Lucia, Saint Vincent und die Grenadinen sowie Guadeloupe. Zur Auswahl stehen Kajaktouren, Schnorcheltrips und Wanderungen.
Weitere Informationen unter: www.silversea.com (red)
