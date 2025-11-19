Virginia: Lichterglanz und Feuerwerk zur Vorweihnachtszeit

Im Dezember zeigt sich der Bundesstaat von seiner glanzvollsten Seite. Historische Schauplätze, Küstenorte und ein traditionsreiches Resort laden zu Veranstaltungen ein, die Lichtinstallationen, Feuerwerk und saisonale Attraktionen verbinden.

Feuerwerk vor historischen Kulissen

Auf dem ehemaligen Landsitz von George Washington finden am 20. und 21. Dezember 2025 die Christmas Illuminations at Mount Vernon statt. Von 17:30 bis 20:30 Uhr erleben BesucherInnen historische Festtagsbräuche im Ford Orientation Center, eine Weihnachtsbotschaft von George Washington sowie Führungen durch das illuminierte Wohnhaus. Höhepunkt ist ein Feuerwerk über dem Potomac River gegen 20 Uhr.

Auch Colonial Williamsburg setzt auf festliche Lichtinszenierungen. An den drei Samstagen 6., 13. und 20. Dezember 2025 erhellt die Grand Illumination mit farbenfrohem Feuerwerk den Himmel über dem Kapitol und dem Palace Green. Ergänzend werden Dekorationen aus der Kolonialzeit, Musik- und Theateraufführungen sowie thematische Führungen angeboten.

Lichtinstallationen am Wasser

Alexandria feiert am 6. Dezember 2025 die 25. Holiday Boat Parade of Lights. Ab 17:30 Uhr fahren bunt geschmückte Boote in einer Lichterparade über den Potomac River. Die Old Town Alexandria Waterfront bietet ab 14 Uhr ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Aktionen.

In Virginia Beach verwandelt sich der Boardwalk bis zum 31. Dezember 2025 jeden Abend in ein Lichtermeer. Bei Holiday Lights at the Beach können BesucherInnen ab 17:30 Uhr eine 1,6 Kilometer lange Lichtinstallation im Fahrzeug durchfahren. Zu sehen sind ein 180 Meter langer LED-Tunnel sowie maritime und fantasievolle Figuren.

„Dirty Dancing“-Atmosphäre im Weihnachtsdorf

Die Mountain Lake Lodge öffnet bis zum 3. Jänner 2026 ihr Magical Christmas Village & Marketplace. Das in den Blue Ridge Mountains gelegene Hotel – bekannt als Drehort für Dirty Dancing – präsentiert handgefertigte Geschenke, Süßwaren und Weihnachtsornamente im Winter Whimsy Village Shop. Ergänzend stehen eine Schlittschuhbahn sowie Pferdekutschenfahrten durch das dekorierte Resort auf dem Programm.

Weitere Informationen unter: www.virginia.org (red)