ÖVT KI TAG 2025: Starkes Interesse an praxisnaher KI-Kompetenz
Mehr als 30 TeilnehmerInnen verfolgten das ganztägige Branchenevent fast durchgehend – ein deutliches Zeichen für die hohe Relevanz von KI im Reisebüroalltag.
Der ÖVT KI TAG 2025 am 13. November zeigte eindrucksvoll, wie groß das Interesse der Reisebüros an moderner KI-Technologie ist. Mit praxisnahen Inhalten, rechtlicher Orientierung und konkreten Tools für den Arbeitsalltag begleitet der ÖVT die Branche aktiv in die digitale Zukunft.
Praxisnah & direkt umsetzbar
Ganz unter dem Motto „ÖVT – we care for you“ startete der ÖVT KI TAG 2025 mit einem praxisnahen Einblick in moderne KI-Anwendungen für die Touristik. Harald Pree vermittelte, wie KI für Recherche, Angebotsgestaltung, Kundenkommunikation und Social Media genutzt werden kann – inklusive Tipps zu Datenschutz, seriösen Anbietern und korrekter Prompt-Formulierung.
Am Nachmittag führte Marcus Kunkel die Teilnehmer:innen durch die Entwicklung eigener KI-Anwendungsfälle und priorisierte Projekte nach Aufwand und Nutzen. Carsten Wittmann gab einen klaren Überblick über rechtliche Rahmenbedingungen wie EU AI Act, DSGVO und Compliance: 95 % der KI-Anwendungen sind demnach unproblematisch, sofern Transparenz und Anonymisierung gewährleistet sind.
Live-Demonstrationen führender Anbieter wie Adigi, .BOSYS und Viralspoon zeigten, wie KI Standardanfragen beantwortet, Social-Media-Beiträge automatisiert erstellt oder Angebotsprozesse optimiert werden – praxisnah, anschaulich und direkt umsetzbar.
ÖVT unterstützt Mitglieder – jetzt und in Zukunft
Alle Mitglieder, die nicht live teilnehmen konnten, erhalten auf Wunsch kostenlosen Zugang zum ÖVT-Schulungsportal. Dort stehen bereit: Aufzeichnungen des gesamten KI-Tages, Videos früherer KI-Kurse, Präsentationen und weiterführende Materialien für die Umsetzung eigener Projekte.
Auch Nicht-Mitglieder können teilnehmen: Die 30-tägige ÖVT-KI-Schnuppermitgliedschaft kostet 90 EUR und endet automatisch. Sie bietet eine ideale Gelegenheit, die Inhalte zu testen oder erste eigene KI-Projekte zu starten.
Die praktische Phase beginnt
In den kommenden Wochen folgen fünf praxisorientierte Umsetzungstermine, in denen eigene KI-Anwendungsfälle, Chatbots und Arbeitsabläufe entwickelt werden. Der ÖVT begleitet die Reisebüros damit gezielt beim Transfer von Wissen in die praktische Anwendung. (red)
