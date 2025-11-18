| news | schiff » reisebuero
MSC Cruises: Black Friday Deals & Webinar-Einladung
Die Reederei bietet ab sofort bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Kreuzfahrten bis Sommer 2027 an - und lädt Agents zum Webinar ein.
MSC Cruises hat seine diesjährigen Black Friday Deals für den Vertrieb vorgestellt. KundInnen erhalten auf ausgewählte Kreuzfahrten bis Sommer 2027 bis zu 50% Rabatt. Die Angebote umfassen zahlreiche Zielgebiete, darunter Mittelmeer, Nordeuropa, Karibik, Kanarische Inseln, Alaska und die Emirate.
Zusätzlicher Frühbucher-Vorteil
Für Kreuzfahrten im Sommer 2026 sowie im Winter 2026/27 bietet MSC Cruises zusätzlich ein exklusives Frühbucher-Angebot an. Das Getränkepaket Premium Extra ist zum Preis von 35 EUR pro Person/Nacht buchbar. Die Aktion ist bis 1. Dezember gültig. Die Black Friday Deals werden für eine breite Auswahl an Routen bereitgestellt, darunter Kanarische Inseln und Madeira, Alaska, das Mittelmeer, Nordeuropa, die Karibik und die Emirate.
Einladung zum Webinar
Am 4. Dezember von 08:30 bis 09:30 Uhr findet ein allgemeines MSC Cruises Webinar für Reisebüros statt. Alle Teilnehmenden erhalten 5 Extra-Punkte im MSC Agent Club. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an agentclub@msccruises.at (red)
msc, msc cruises, black friday, rabatt, webinar, agents, einladung, schiff, kreuzfahrt
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
19 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
nicko cruises präsentiert neue Vasco da Gama-Routen 2027
Die neuen Seereisen führen 2027...
-
Webinar-Einladung: Die North York Moors entdecken
Im Rahmen des Webinars informieren...
-
Start der Silversea-Karibiksaison: Vier Schiffe, 33 Reisen
Silversea startet mit vier Schiffen...
-
ÖVT KI TAG 2025: Starkes Interesse an praxisnaher KI-Kompetenz
Mehr als 30 TeilnehmerInnen verfolgten...
-
Oceania Cruises stellt erstes Schiff der neuen Sonata-Klasse vor
Die Oceania Sonata wird 2027...