MSC Cruises: Black Friday Deals & Webinar-Einladung

MSC Cruises hat seine diesjährigen Black Friday Deals für den Vertrieb vorgestellt. KundInnen erhalten auf ausgewählte Kreuzfahrten bis Sommer 2027 bis zu 50% Rabatt. Die Angebote umfassen zahlreiche Zielgebiete, darunter Mittelmeer, Nordeuropa, Karibik, Kanarische Inseln, Alaska und die Emirate.

Zusätzlicher Frühbucher-Vorteil

Für Kreuzfahrten im Sommer 2026 sowie im Winter 2026/27 bietet MSC Cruises zusätzlich ein exklusives Frühbucher-Angebot an. Das Getränkepaket Premium Extra ist zum Preis von 35 EUR pro Person/Nacht buchbar. Die Aktion ist bis 1. Dezember gültig. Die Black Friday Deals werden für eine breite Auswahl an Routen bereitgestellt, darunter Kanarische Inseln und Madeira, Alaska, das Mittelmeer, Nordeuropa, die Karibik und die Emirate.

Einladung zum Webinar

Am 4. Dezember von 08:30 bis 09:30 Uhr findet ein allgemeines MSC Cruises Webinar für Reisebüros statt. Alle Teilnehmenden erhalten 5 Extra-Punkte im MSC Agent Club. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an agentclub@msccruises.at (red)