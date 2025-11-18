tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Oceania Cruises stellt erstes Schiff der neuen Sonata-Klasse vor


Oceania Cruises präsentiert die Oceania Sonata
Die Oceania Sonata wird 2027 das erste Schiff der neuen Sonata-Klasse und bietet Platz für 1.390 Gäste.

Erst am vergangenen Wochenende wurde die Oceania Allura in Miami getauft – nun stellt Oceania Cruises bereits das nächste Schiff der Flotte vor: die Oceania Sonata, das erste von vier Neubauten der Sonata-Klasse. Die Jungfernfahrt ist für August 2027 geplant. Mit einer Bruttoraumzahl von rund 86.000 Tonnen bietet das Schiff Platz für 1.390 Gäste und wird von 855 Offizieren und Besatzungsmitgliedern betreut.

Die Oceania Sonata entsteht derzeit bei Fincantieri in Italien, dem Hersteller der bisherigen Oceania-Schiffe Marina, Riviera, Vista und Allura. Das Schiff wird das geräumigste und am besten ausgestattete der Reederei und soll eine Symphonie individueller, luxuriöser Erlebnisse auf See bieten.

Ausstattung & Bordangebot

Besonders hervorzuheben sind die großzügigen, lichtdurchfluteten Räume sowie die ruhigen Rückzugsbereiche. So sollen auch rund 30% aller Unterkünfte Suiten werden - darunter zwei neue Kategorien und neu gestaltete Owner’s Suiten. Jede Kabine verfügt über eine private Veranda, die direkten Bezug zu den Meeres- und Landschaftsansichten bietet.

Auch kulinarisch setzt die Oceania Sonata auf bewährte Favoriten in Kombination mit neuen Konzepten. Zukünftige Gäste können dafür aus zehn Restaurants wählen, darunter der Grand Dining Room sowie Spezialitätenrestaurants wie Jacques (französisch), Red Ginger (panasiatisch), Polo Grill (Steakhaus) und Toscana (italienische Küche). (red)

  oceania, oceania cruises, sonata, sonata-klasse, schiff, schiffsklasse, neubau, schiffsneubau, kreuzfahrt

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
19 November 2025

16:50
Bentour Reisen mit neuer Verbandspräsenz in SRV und DRV
14:38
ITB 2026: Ticketshop mit Frühbucheraktion geöffnet
13:53
Karibik-Webinar: Honeymoon, Wellness & Adults-Only
13:10
nicko cruises präsentiert neue Vasco da Gama-Routen 2027
11:03
Webinar-Einladung: Die North York Moors entdecken
10:48
Top-Ziele für Solo-Reisen - Ranking von TUI Musement
10:16
Start der Silversea-Karibiksaison: Vier Schiffe, 33 Reisen
10:03
Virginia: Lichterglanz und Feuerwerk zur Vorweihnachtszeit

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.