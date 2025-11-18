| news | schiff
Oceania Cruises stellt erstes Schiff der neuen Sonata-Klasse vor
Die Oceania Sonata wird 2027 das erste Schiff der neuen Sonata-Klasse und bietet Platz für 1.390 Gäste.
Erst am vergangenen Wochenende wurde die Oceania Allura in Miami getauft – nun stellt Oceania Cruises bereits das nächste Schiff der Flotte vor: die Oceania Sonata, das erste von vier Neubauten der Sonata-Klasse. Die Jungfernfahrt ist für August 2027 geplant. Mit einer Bruttoraumzahl von rund 86.000 Tonnen bietet das Schiff Platz für 1.390 Gäste und wird von 855 Offizieren und Besatzungsmitgliedern betreut.
Die Oceania Sonata entsteht derzeit bei Fincantieri in Italien, dem Hersteller der bisherigen Oceania-Schiffe Marina, Riviera, Vista und Allura. Das Schiff wird das geräumigste und am besten ausgestattete der Reederei und soll eine Symphonie individueller, luxuriöser Erlebnisse auf See bieten.
Ausstattung & Bordangebot
Besonders hervorzuheben sind die großzügigen, lichtdurchfluteten Räume sowie die ruhigen Rückzugsbereiche. So sollen auch rund 30% aller Unterkünfte Suiten werden - darunter zwei neue Kategorien und neu gestaltete Owner’s Suiten. Jede Kabine verfügt über eine private Veranda, die direkten Bezug zu den Meeres- und Landschaftsansichten bietet.
Auch kulinarisch setzt die Oceania Sonata auf bewährte Favoriten in Kombination mit neuen Konzepten. Zukünftige Gäste können dafür aus zehn Restaurants wählen, darunter der Grand Dining Room sowie Spezialitätenrestaurants wie Jacques (französisch), Red Ginger (panasiatisch), Polo Grill (Steakhaus) und Toscana (italienische Küche). (red)
